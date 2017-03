Estibadores de todo el mundo convocan paros en protesta por la reforma de Rajoy

Los estibadores no están solos en su ofensiva contra la reforma aprobada por el Gobierno en el Consejo de Ministros del pasado viernes. Trabajadores de la estiba de todo el mundo han cerrado filas en torno a sus compañeros españoles y han anunciado una jornada de paros el próximo 10 de marzo en los puertos. Unas protestas que se producirán apenas unos días después de que este mismo lunes arranque la huelga de este colectivo.



El International Dockworkers Council (IDC), que cuenta con cerca de 100.000 estibadores en todo el mundo, ha convocado para el día 10 paros en los puertos de Europa de 3 horas, así como de 1 hora en el resto, “en solidaridad con los estibadores españoles”. Esta acción, en coordinación con la International Transport Federation (ITF), se ha desvelado el mismo día que el IDC ha roto la Mesa de Diálogo Social impulsada por la Comisión Europea.



Según el coordinador general del International Dockworkers Council, Jordi Aragunde, la comisaria europea de Transporte, Violeta Bulc, debe posicionarse de forma oficial e inequívoca contra el decreto aprobado por el Ejecutivo de Mariano Rajoy y no dejar el asunto en manos de técnicos de menor rango del Gobierno comunitario. Y es que, remarca Aragunde, la propuesta de Fomento conlleva el despido colectivo del conjunto de los trabajadores. En concreto, según sus cálculos, más de 6.000 estibadores podrían perder sus puestos de trabajo ante las “medidas unilaterales” tomadas por el Gobierno español.



Ante esto, según señala el IDC en una nota a los medios, también preguntará a la Comisión “si están de acuerdo con que el Ejecutivo español utilice fondos públicos para la destrucción de empleo estable, tal y como recoge en el decreto” de reforma de la estiba.



Asimismo este colectivo de estibadores quiere que Violeta Bulc cumpla con lo prometido en la reunión del pasado diciembre en la que se comprometió a instar al Gobierno de Rajoy a establecer diálogo sectorial con trabajadores y empresas como herramienta indispensable previa a la presentación del decreto.



A las mencionadas medidas de presión hay que sumar que el IDC junto a sus sindicatos asociados, han decidido que durante la huelga en España los puertos de los países del entorno no valdrán como alternativa a la descarga de mercancías con destino a España (Marsella-Fos y Lisboa, en el caso de IDC; e ITF, en el caso de Tánger).



Por otro lado, con la vista puesta a finales de marzo, y en el caso de que el conflicto continúe, el IDC reclamará un trato diferencial para el comercio exterior español y se programarán actos de apoyo a los trabajadores en diversas embajadas españolas en todo el mundo y el desplazamiento de miembros del IDC a puertos españoles para dar su apoyo a los estibadores 'in situ'.