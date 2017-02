Saracho sustituye a Ron al frente del Popular tras una junta de accionistas muy agitada

El malestar de los accionistas minoritarios ha sido protagonista de la junta extraordinaria de accionistas de Banco Popular celebrada hoy en Madrid, que ha ratificado el nombramiento de Emilio Saracho como nuevo presidente de la entidad en sustitución de Ángel Ron, que momentos antes de esta cita ha presentado su dimisión al consejo de administración.



Ausente Ron, el encargado de presidir una junta que se ha ido por encima de las cuatro horas ha sido Roberto Higuera, como vicepresidente más antiguo de la entidad. Durante su intervención inicial, ha querido agradecer al presidente saliente “su dedicación, incansables esfuerzos, honestidad y servicios al banco”, si bien ha justificado “el cambio de rumbo” que supone su relevo en la presidencia por Saracho debido a la evolución de la cotización en Bolsa.



Higuera ha querido apuntar asimismo durante su intervención inicial el “meritorio esfuerzo” de toda la plantilla del banco bajo la dirección del equipo saliente” en el peor entorno económico que se ha conocido”. También se ha acordado de los clientes y de los accionistas, a los que ha prometido “tomar todas las medidas necesarias” para “recuperar el valor” perdido durante la crisis.



Junto al nombramiento de Saracho -presente en la sala-, que ha recibido la aprobación de un 98,57% de los accionistas, la junta extraordinaria ha ratificado además el nombramiento de Pedro Larena (98,99%) como consejero delegado, que había sido ya nombrado el año pasado por cooptación por el consejo de administración en sustitución de Francisco Gómez, así como el de Jaime Ruiz (93,47%) como consejero dominical. Además, los accionistas han aprobado la modificación de algunos artículos de los estatutos sociales y del reglamento de la junta y la política de remuneraciones de los consejeros, que incluye el número máximo de acciones a entregar como consecuencia de su ejecución (94,03%).



Tras la intervención de Higuera ha llegado el turno de preguntas de los accionistas, que han aprovechado esta oportunidad con hasta 27 solicitudes de palabra. Algunos de ellos han criticado con dureza la labor de Ron: “He vendido la mitad de acciones que poseía y tenía que haberlas vendido todas”, ha llegado a lamentarse uno, que ha cargado con dureza contra “la pésima gestión de Ron”. En la misma línea se ha expresado otro accionista, que ha reflexionado que el consejo ha sido “demasiado complaciente” con el presidente saliente, mientras que uno ha llegado a calificar al banquero de “ángel exterminador”.



Entre las críticas generalizadas a la labor de Ron se encuentran la compra de Banco Pastor, “que estaba quebrado” o la entrada en la burbuja inmobiliaria. “Ron no puede irse de rositas cobrando un fondo de pensiones millonario”, ha criticado un accionista visiblemente enfadado que ha llegado a señalar que “se está tomando por idiotas a los accionistas”.



Muchas de las inquietudes de los accionistas responden a la opción de que el Popular acabe siendo absorbido por otro banco, recordando que Saracho “es un especialista en fusiones y adquisiciones”. No obstante, mayormente les “gustaría que el banco continúe en solitario”, aunque sin tener que realizar una nueva ampliación de capital. En el caso de que la entidad acabe entrando en alguna operación corporativa, eso sí, un accionista ha reclamado que “se nos valore correctamente”. Respecto a la entrada de Saracho, le ha deseado “toda la suerte del mundo, porque su suerte va a ser la de todos nosotros”.



Entre las solicitudes de palabra se ha encontrado la de Félix Revuelta, presidente de Naturhouse, que ha llegado a asegurar que “se equivocó” al invertir en el Popular en vez de en el Sabadell. Tal y como ha recordado, invirtió 60 millones de euros en el banco en 2004, y hasta la fecha ha perdido un 91% de la inversión. No obstante, ha recordado que Saracho tiene “una trayectoria excelente en el sector financiero” y ha valorado su “valentía” al asumir la presidencia. “Yo le voy a apoyar y espero que sea capaz de llevar esta nave a buen puerto”, ha destacado.



La polémica de las cláusulas suelo de las hipotecas no ha sido tampoco ajena a la celebración de la junta extraordinaria. Uno de los accionistas ha apuntado que acudía a la cita “con la certeza de que eran abusivas, como han decretado los tribunales españoles y europeo”. También se ha referido a este asunto el representante de Adicae en la junta, que ha criticado que el Popular “se permita el lujo” de revisar a la baja el impacto de las devoluciones a realizar. A la entrada de la junta, asimismo, se ha congregado un pequeño grupo de manifestantes afectados por las cláusulas suelo.



Tras estas intervenciones, Higuera ha vuelto a tomar la palabra. En su réplica, ha reflexionado que para contestar a la “avalancha de críticas” se requiere “coraje y humildad”. “Respeto sus críticas”, ha apuntado el vicepresidente del Popular, pero “no admito las descalificaciones, que están fuera de lugar”. “Problemas hay, los refleja la acción”, ha reconocido, “pero no puedo estar de acuerdo” en que sean culpa de Ron, que “siempre ha actuado o creído actuar” con la mejor intención para el banco, “defendiendo su independencia, que a lo mejor en algún momento era discutible”.



En esa misma línea, Higuera ha defendido que “el señor Ron no se lleva ninguna indemnización”. El ya expresidente sí “tiene derecho por ley” a una pensión de 1.100.000 euros, a cambio de que no trabaje en otro lugar en el que pueda hacer competencia al Popular, según ha explicado el vicepresidente.



Respecto a la caída del precio de la acción, Higuera se ha mostrado convencido de que “recuperaremos nuestra inversión si seguimos trabajando en esta línea”. “El consejo ha actuado”, ha explicado, tomando una “decisión radical” y “bastante excepcional en la banca europea”. El consejo “ha debatido acaloradamente” y está convencido de que Saracho es el hombre idóneo para el “nuevo rumbo” del Popular. “Puede haber sido más tarde o más temprano, eso es discutible, pero hemos actuado”.



Sobre la inquietud de los accionistas respecto a si el Popular seguirá manteniendo su independencia, ha apuntado que el “banco podría haberse vendido”, porque la empresa es muy atractiva, sobre todo gracias a su cuota de mercado en negocios de pequeñas empresas, y ha valorado los esfuerzos hechos para seguir adelante en solitario. Además ha señalado que “no tengo constancia” de que haya alguna operación en curso. También ha defendido que “el Banco Pastor no estaba en quiebra”, y ha recordado que esta adquisición “se hizo con músculo propio, sin ayudas públicas”, a resultas de lo cual “ha resultado más gravosa, pero no es la causa de los problemas actuales”.



En referencia a las pérdidas que han sufrido los inversores -entre ellos Revuelta, que se ha lamentado de ello durante la junta-, Higuera ha señalado que “lo sentimos tanto por las pérdidas de los grandes inversores como de los pequeños”, pero ha recordado que las inversiones en Bolsa conllevan un riesgo. “Si somos accionistas tenemos que tener confianza en que vamos a recuperar el valor, explotando los valores de la banca sana del Popular,” y disminuyendo el “peso sobre el total” de la banca no sana, algo que ha reconocido que llevará tiempo. El Popular “conserva los valores del pasado”, ha defendido, al tiempo que ha rechazado comparaciones con Bankia o Abengoa. “Este banco no está a la deriva”.



Asimismo, ha mostrado su “convicción” de que no hubo “nada ilícito en las cláusulas suelo” del Banco Popular. “Lo que pasa es que hay un criterio nuevo” del Supremo, pero “el banco actuó de manera correcta, correctísima”, ha zanjado.