Avalancha de críticas de los accionistas del Popular al presidente saliente Ángel Ron

Malestar generalizado entre los accionistas que han pedido la palabra en la junta de accionistas extraordinaria de Banco Popular, que debe ratificar el desembarco de Emilio Saracho como nuevo presidente de la entidad en sustitución de Ángel Ron.



Algunos de ellos han criticado con dureza la labor de Ron, que no estaba presente en la sala tras haber presentado esta mañana su renuncia al consejo de administración: “He vendido la mitad de acciones que poseía y tenía que haberlas vendido todas”, ha llegado a lamentarse uno, que ha cargado con dureza contra “la pésima gestión de Ron”. Entre las críticas generalizadas a la labor del presidente saliente se encuentran la compra de Banco Pastor, “que estaba quebrado” o la entrada en la burbuja inmobiliaria. “Ron no puede irse de rositas cobrando un fondo de pensiones millonario”, ha criticado un accionista visiblemente enfadado que ha llegado a señalar que “se está tomando por idiotas a los accionistas”.



Entre las solicitudes de palabra se ha encontrado la de Félix Revuelta, presidente de Naturhouse, que ha llegado a asegurar que “se equivocó” al invertir en el Popular en vez de en el Sabadell. Tal y como ha recordado, invirtió 60 millones de euros en el banco en 2004, y hasta la fecha ha perdido un 91% de la inversión. No obstante, ha recordado que Saracho tiene “una trayectoria excelente en el sector financiero” y ha valorado su “valentía” al asumir la presidencia. “Yo le voy a apoyar y espero que sea capaz de llevar esta nave a buen puerto”, ha destacado.



La polémica de las cláusulas suelo de las hipotecas no ha sido tampoco ajena a la celebración de la junta extraordinaria. Uno de los accionistas ha apuntado que acudía a la cita “con la certeza de que eran abusivas, como han decretado los tribunales españoles y europeo”. También se ha referido a este asunto el representante de Adicae en la junta, que ha criticado que el Popular “se permita el lujo” de revisar a la baja el impacto de las devoluciones a realizar. A la entrada de la junta, asimismo, se ha congregado un pequeño grupo de manifestantes afectados por las cláusulas suelo.