Empleo ‘irrumpe’ en la negociación entre patronal y estibadores: mediará entre ambas partes

Los sindicatos de estibadores y la patronal Anesco se dan este martes una nueva cita para desbloquear las negociaciones. Una ronda de contactos que tendrá como mediador al Ministerio de Empelo, según han informado a Europa Press fuentes empresariales. De esta manera, el 21 de febrero será una de las reuniones claves a pocos días de que el viernes 24 el Consejo de Ministros apruebe la criticada reforma del sector.



El sector de la estiba reanudará la negociación casi una semana después de que el pasado miércoles los sindicatos desconvocaran las huelgas previstas para la próxima semana y el Ministerio de Fomento aplazara hasta el viernes la aprobación de la reforma. Este nuevo encuentro contará con una novedad: el departamento que dirige Íñigo de la Serna ya no participará en esta nueva reunión, ya que se circunscribirá al ámbito de la negociación colectiva entre empresas y sindicatos.



Y es que Fomento, como ha recogido la agencia de noticias, considera que es en este marco negociador donde pueden tener cabida algunas de las principales reivindicaciones del sector que no se pueden incluir en el Real Decreto Ley de reforma porque no lo permite la Comisión Europea. O al menos eso argumentan desde el ministerio ya que los estibadores denuncian que el Gobierno busca ir más allá de lo que dicta Bruselas.



La llegada de Fátima Báñez, ministra de Empleo, a estas negociaciones llega después de que Fomento ofreció la mediación del Gobierno a través de este departamento. Sugerencia que ha sido aceptada por las partes negociadoras. A pesar de ello, el principal escollo para el acuerdo es la petición de los sindicatos de que se garantice el empleo de los actuales estibadores y sus condiciones laborales.



Una reivindicación que llevarán a la mesa negociadora los sindicatos la Coordinadora de los Trabajadores del Mar, CC.OO., UGT, CIG y CGT.