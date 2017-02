Báñez quiere "revisar" las bonificaciones a la contratación para ver cuáles funcionan y cuáles no

La ministra de Empleo, Fátima Báñez, ha reconocido esta mañana que pretende revisar las actuales bonificaciones fiscales a la contratación para identificar cuales de ellas son realmente efectivas en la creación de empleo. A pesar de ello, ha insitido en que esto no quiere decir que se vayan a suprimir.



Se trata de uno de los temas que se discutirá en la mesa de negociación del Pacto de Toledo y según la titular de Empleo permitiría aliviar las cuentas de la Seguridad Social en unos 1.900 millones de euros.



Durante su intervención en la jornada ‘El sistema público de las pensiones: aportaciones a un debate’, organizado por el diario Cinco Días, Báñez ha defendido que el sistema español de pensiones “es un sistema generoso y del que debemos sentirnos orgullosos”. En su opinión, ha sido capaz de salir fortalecido de las crisis a las que se ha enfrentado.



La ministra ha admitido, sin embargo, que “hay problemas” en la sostenibilidad de las pensiones “y nadie los niega”. No obstante, ha achacado el 70% del déficit que hoy tiene la Seguridad Social a la pérdida de empleo durante la crisis, de la solamente se ha recuperado un puesto de trabajo de cada dos destruidos.



Ha apuntado al empleo como principal motor para garantizar un sistema público de reparto y ha reconocido que se necesita “más empleo y mejor empleo”. Aún así, ha señalado que el pago de las pensiones vía impuestos no debe ser un problema, pues ya un 40 de las pensiones de viudedad se financian en base a los presupuestos del Estado.



Al respecto, Báñez ha asegurado que las soluciones a los problemas del sistema pasan por la separación de fuentes de financiación, hacer un análisis de cómo está contribuyendo cada ciudadano en los regímenes de la Seguridad Social, tener en cuenta el envejecimiento activo (y contribuir a que la sociedad pueda seguir activo tras la jubilación si así lo desea) y luchar contra el fraude.