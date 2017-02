Felipe González: “No podemos afirmar que tenemos las pensiones garantizadas durante los próximos 30 años”

“No podemos afirmar que el sistema de pensiones está garantizado durante los próximos 30 años, porque no hay evidencias que lo sustenten”, ha afirmado esta mañana el expresidente del Gobierno Felipe González en un jornada de debate sobre las pensiones en la que ha defendido que se necesita una revisión constante del mecanismo para sustentar las pensiones.



“Si dicen lo contrario, están mintiendo”, ha añadido el exmandatario durante su intervención en el evento ‘El sistema público de las pensiones: aportaciones a un debate’, organizado por el diario Cinco Días.



González ha apoyado un sistema de las pensiones “público” y “de reparto” y ha recordado los problemas de la privatización de este mecanismo en Chile, donde el Estado ha tenido que volver a hacerse cargo de la gestión de las pensiones tras las consecuencias del proceso, que dejó abandonada a gran parte de la población. “Hay fallos en los sistemas completamente privados”, ha señalado al respecto.



En su opinión, debe haber un sistema público que garantice las pensiones, que se puede acompañar de complementos privados.



El socialista ha abogado además por “mantener la dignidad de las pensiones”, algo que pasa también por la dignidad en el trabajo, y se ha mostrado preocupado porque estas dependan de los impuestos. Si se incluyen en los Presupuestos General, cuando se realicen ajustes puede que afectados aquellos pensionistas más vulnerables.



También se ha referido a la llamada ‘hucha de las pensiones’ que está cerca de quedarse vacía después de que el Gobierno haya recurrido a ella en varias ocasiones a lo largo del último año. Aunque ha reconocido que la hucha está prevista para estas contingencias cuando no se pueden pagar las pensiones, ha criticado que el Ejecutivo de Mariano Rajoy no ha previsto los problemas que puede haber en el futuro ni cómo solucionarlos.



La cuarta revolución



Otro de los puntos sobre los que gira el debate de las pensiones es la robótica. Para el expresidente del Gobierno que los robots paguen impuestos, “no tiene sentido”, pues aún no se sabe cómo se podrá cuantificar la cuantía que debería.