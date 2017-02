Dimiten los directivos del Banco de España imputados en el caso Bankia

Los tres directivos del Banco de España que la Audiencia Nacional ha pedido citar como investigados en el caso Bankia han presentado hoy su renuncia al cargo, según ha comunicado la institución que dirige Luis María Linde.



Se trata de Mariano Herrera García-Canturri, director General de Supervisión; Pedro Comín Rodríguez, director general adjunto de Supervisión; y Pedro González González, director del Departamento de Inspección IV.



En sus escritos de renuncia, dirigidos al Gobernador del Banco de España, Luis María Linde, los tres expresan su deseo de no permanecer en sus cargos con el fin de que su citación para declarar como investigados en el procedimiento abierto en la Audiencia Nacional, en relación con la salida de Bankia a Bolsa en 2011, no afecte al desarrollo de las funciones de supervisión del Banco de España.



Dichas renuncias serán presentadas en la sesión de la Comisión Ejecutiva que tendrá lugar mañana día 14 de febrero.



Según un auto conocido hoy, la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha ordenado que se cite a declarar como investigados a ocho responsables del Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) durante la salida a Bolsa de Bankia, en julio de 2011.



Por parte del supervisor bancario, el tribunal ha ordenado que declaren el exgobernador Miguel Ángel Fernández Ordóñez, así como el exsubgobernador Javier Aríztegui, el exdirector de Supervisión Jerónimo Martínez Tello, y los ya mencionados Mariano Herrera, Pedro Comín y Pedro González, que todavía permanecían en sus cargos.



Por parte de la CNMV deberán declarar el expresidente Julio Segura y el entonces vicepresidente Fernando Restoy, que también fuera subgobernador del Banco de España y actualmente preside el Financial Stability Institute (FSI), organismo establecido en Basilea bajo los auspicios del Banco de Pagos Internacionales (BIS por sus siglas en inglés).