Greenpeace carga contra el CSN por su informe a favor de la reapertura de Garoña

El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha dado luz verde, con cuatro votos a favor y uno en contra, a renovar la autorización de explotación de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos). Eso sí, con condiciones. Una decisión que no ha gustado nada a Greenpeace, que ha acusado al pleno del CSN de “malas prácticas” en materia de seguridad “por saltarse sus protocolos, e ignorar sus requerimientos,” con un informe que “no garantiza la seguridad nuclear”.



“Garoña no puede cargar combustible ni producir electricidad, sin embargo el CSN se atreve a dar un informe favorable, aún teniendo sobradas razones para no hacerlo, porque Nuclenor no ha hecho su parte y porque en el Congreso así se lo han pedido”, denuncia la responsable de la Campaña Nuclear de Greenpeace, Raquel Montón. La portavoz ecologista reprocha que este consejo “no ha dudado en menoscabar la seguridad nuclear en España e ignorar al Parlamento para favorecer los intereses de la industria nuclear”. Y lanza un mensaje a Álvaro Nadal.



“Si el ministro de Energía juega limpio no puede utilizar este informe y ampliar la vida de las nucleares por la puerta de atrás, sin participación democrática y usando como tapadera a Garoña”, asegura Montón, que señala que Nadal “sabe que el Parlamento y toda la ciudadanía debe participar en este debate”.



El informe del Consejo de Seguridad Nuclear ha contado con los votos favorables de los tres vocales nombrados por el PP, incluido el presidente, Fernando Marti, y la vicepresidenta, Rosario Velasco (nombrada por el PSOE). En contra sólo se ha posicionado la exministra Cristina Narbona. El CSN ha convocado una rueda de prensa para esta tarde en su sede en la que explicará su dictamen.