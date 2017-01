La Plataforma por un Nuevo Modelo Energético responde a las eléctricas: “ganan miles de millones”

La Plataforma por un Nuevo Modelo Energético y la Alianza contra la Pobreza Energética han respondido esta mañana al presidente de la patronal de las eléctricas (Unesa), Eduardo Montes, que ha asegurado en una entrevista que las compañías “no tienen ningún interés” en que suba el precio de la luz puesto que no ganan más con ello. Para estas dos organizaciones sociales, la realidad no es como las plantea Montes.



“Las compañías eléctricas tienen miles de millones de euros de beneficios” cada año, al mismo tiempo que “se está cortando el suministro a personas que, por su situación económica, son incapaces de pagar el gas o la luz”, ha asegurado al respecto Rodrigo Irurzun, portavoz de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, que hoy ha presentado a los distintos grupos parlamentarios junto a la Alianza contra la Pobreza Energética una serie de propuestas para el desarrollo del bono social y la prohibición de los cortes de suministro eléctrico.



En la misma línea se ha manifestado María Campuzado, portavoz de la otra plataforma, que ha defendido que “quienes no se benefician” con reciente incremento de los precios mayoristas de la electricidad “son las familias que hacen equilibrios” para poder pagar el recibo.



El precio de la electricidad tocará mañana miércoles un nuevo récord de más de tres años al alcanzar una media de 91,88 euros por megavatio hora (Mwh), un 4,5% más que los 87,99 euros fijados para hoy. Lo peor llegará entre las 20 horas y las 22 horas, cuando, según los datos del operador del mercado ibérico, Omie, sobrepasen los 100 euros.



La semana pasada, la Fiscalía de lo Civil del Tribunal Supremo abrió diligencias para investigar las causas de los aumentos “sucesivos” del precio de los recibos de la luz con el fin de proteger los intereses de los consumidores.