Casi la mitad de los contratos en diciembre duraron menos de un mes

La temporalidad de los contratos aumentó en el mes de diciembre respecto al mes anterior coincidiendo con la temporada navideña. De los 1,65 millones de nuevos contratos que se firmaron ese mes, el 43,5% fue de menos de un mes de duración y el 27% de menos de una semana, según los últimos datos publicados por el Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE).



No obstante, si se comparan estos datos con diciembre de 2015, el panorama no ha cambiado mucho. Hace un año, el 44,2% de las nuevas contrataciones eran de menos de un mes y el 26,7% era de menos de una semana.



Por otro lado, el peso de los contratos de menos de un mes fue mayor en diciembre que en noviembre, cuando éstos representaban el 38,25% del total. En términos generales, se firmaron más contratos en noviembre que en el último mes del año, concretamente 37.985 más, coincidiendo con el Black Friday.



En el conjunto del año se formalizaron, según la estadística del SEPE, un total de 19.396.928 nuevos contratos, de los cuales el 26,5% (5.137841) tenía una duración de menos de una semana y el 31,12% de menos de un mes.



Los jóvenes, víctimas de la temporalidad



Si se pone el foco en la contratación por franja de edad se constata, una vez más, que los menores de 30 años son los más afectados por la temporalidad. De hecho, en el mes de diciembre, el 86% de los nuevos contratos que firmaron estos jóvenes fueron por obra y servicio o eventuales por circunstancias de la producción, 484.880 de un total de 563.650.



El peso de estos contratos temporales a jóvenes menores de 30 años se situó en diciembre dos décimas por encima de lo que representaban en el mismo mes del año pasado.



Problemas para emanciparse



Los jóvenes españoles no solo se enfrentan a una elevadísima tasa de paro (en torno al 40%) sino que cuando trabajan se enfrentan a una elevada temporalidad que les impide hacer planes de futuro. De hecho, según el último boletín del Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España (CJE) correspondiente al primer semestre de 2016, el 24,5% de las personas jóvenes ocupadas se encuentra por debajo del umbral de la pobreza. Además, solo el 19,7% de los españoles de entre 16 y 29 años ha conseguido emanciparse.



Según el citado estudio, la precariedad, traducida en temporalidad, parcialidad y sobrecualificación, sigue caracterizando el empleo de estas personas. Por ejemplo, el 56,6% desempeña trabajos por cuenta ajena de menor cualificación a la que realmente posee.