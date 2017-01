La banca augura un endurecimiento en las condiciones para contratar una hipoteca

Los bancos españoles auguran un “cierto endurecimiento” de los créditos para la adquisición de vivienda en este trimestre, según la Encuesta sobre Préstamos bancarios en España relativa a enero de 2017 que ha publicado hoy el Banco de España, que muestra ya un endurecimiento en el último tramo del año pasado.



La encuesta, elaborada a partir de las respuestas de diez instituciones financieras españolas, señala que ese endurecimiento habido en el último trimestre del año pasado obedece a “la menor tolerancia al riesgo de algunas entidades”. No obstante, según recoge Efe, esta circunstancia se vio parcialmente compensada por el aumento de la competencia, las mejores perspectivas económicas y en el mercado de la vivienda, y la mayor solvencia de los prestatarios.



A pesar de ese leve endurecimiento a la hora de aprobarse créditos, una vez obtenidos, las condiciones generales que se aplican se han suavizado, gracias a los menores costes de la financiación y a la mayor disponibilidad de fondos de los bancos.



No obstante, la evolución de las distintas condiciones de los créditos para adquisición de vivienda, cuya demanda se ha mantenido estable, ha sido heterogénea, pues mientras los gastos (excluidos intereses) han experimentado un cierto descenso y los márgenes aplicados se han mantenido estables en los préstamos ordinarios, han aumentado ligeramente los márgenes en operaciones de mayor riesgo, las garantías requeridas y la relación que debe tener el valor de éstas con el principal del crédito.



Respecto a las peticiones de préstamos para consumo y otros fines que no son la compra de vivienda, durante el cuarto trimestre la demanda se redujo tanto por parte de empresas como de hogares, si bien las criterios de concesión volvieron a relajarse por cuarto trimestre consecutivo como consecuencia del aumento de la competencia entre entidades y la solvencia de los prestatarios. El porcentaje de solicitudes de este tipo de créditos que fueron denegadas volvió a reducirse ligeramente.



Las condiciones de los créditos concedidos para consumo y otros fines se suavizaron también por la mayor competencia y los importes concedidos aumentaron, al tiempo que se estrecharon los márgenes aplicados a los préstamos ordinarios, si bien los aplicados a créditos de mayor riesgo permanecieron sin cambios. El resto de condiciones no variaron. La demanda se redujo algo, debido al incremento de los préstamos de otras entidades y a la mayor financiación de las compras mediante ahorros propios.