Todo lo que tienes que saber sobre la nueva sentencia de las cláusulas suelo

Con la reciente sentencia sobre las cláusulas suelos, los afectados tienen toda una gran cantidad de dudas. A continuación vamos a intentar solucionar algunas de las más habituales; sin embargo, deberías de ponerte en contacto con abogados profesionales, como los de la página web abogados365.com, para que te puedan asesorar al respecto como han hecho con nosotros respondiendo las principales dudas.



¿Según la sentencia, la banca debe de devolver todo el dinero procedente de las cláusulas suelo? No. Solamente se producirá la devolución si el tribunal la declara nunca y aplicando la retroactividad desde la fecha de la firma de la hipoteca. En otras palabras, no quiere decir que todas las cláusulas sean nulas.



¿Qué avances supone esta nueva medida? Básicamente que la banca tendrá que proceder con la devolución de unos 4500 millones aproximadamente. Además, tenemos que recordar que existen otras entidades (como Sabadell o CaixaBank), las cuales todavía no han sido condenadas; ellas mantienen que todas sus cláusulas eran transparentes y que el cliente estaba informado, por lo que, según su versión, no se anularán. Habrá que esperar a ver en que queda esto.



¿Esta sentencia se aplicará en todos los casos? Para poder ser aplicada se tendrá que estudiar cada caso de manera particular. Es importante saber que en estos momentos hay muchas sentencias de primera y de segunda instancia que ya se han declarado como nulas… sin embargo, las entidades bancarias no están de acuerdo con esta postura, por lo que suelen reclamar hasta llegar al Supremo. Sin embargo, esta sentencia sienta precedente, por lo que el sector bancario va a tener mucho más complicada la victoria a partir de este momento.



¿Afecta a cualquier entidad bancaria? Algunas como las que hemos comentado anteriormente todavía se encuentran en pleitos legales. Luego tenemos algunas como Cajamar o BBVA que no van a tener que pagar la retroactividad de fechas anteriores a 2013, así como algunos casos especiales. Con los expertos abogados365.com para cláusulas suelo podemos solucionar todas nuestras dudas sobre la entidad que nos corresponde.



¿Se está buscando alguna solución general que evite al afectado tener que pasar por los tribunales? Esta sería la mejor postura ya que se ahorraría tanto tiempo como dinero (al no necesitar de abogados). Es posible que el Gobierno proponga alguna ley… pero el problema viene en aquellas entidades que no tienen que pagar más allá del año 2013; en este caso nunca van a aceptar otro trato en el que tengan que pagar de más.



Se baraja la posibilidad de que la banca pueda llegar a aceptar una solución de retroactividad total a cambio de que los bancos se vean recompensados por los clientes al añadir un tipo de más bajo en la hipoteca.



¿Qué hago si la entidad bancaria ofrece quitarme la cláusula suelo? Estudiar si nos solicitan algo a cambio… si no es así, diremos que si. Si piden algo, lo estudiaremos con un abogado.



Y estas son tan solo algunas de las consideraciones que tenemos que pensar sobre la nueva sentencia.