Triángulo de Amor Bizarro, el grupo favorito de la crítica

No será fácil que Triángulo de Amor Bizarro olvide 2016. El pasado año, la banda gallega confirmó su pujanza con 'Salve discordia', un disco adorado por la crítica que además se ha convertido en el mejor álbum de la temporada, según el docto dictamen de la Asociación de Periodistas Musicales.



Los votos de la crítica han elevado a este disco por encima de otros álbumes más que interesantes que también se publicaron en 2016. Entre ellos, los nuevos trabajos de León Benavente, Novedades Carminha y Quique González. Una lista de campanillas que aún concede mayor mérito a la victoria.



Desde que llegó al mercado, el cuarto álbum de este grupo, descrito frecuentemente como practicante de un 'shoegaze' refinado de última generación, fue recibido con una merecida lluvia de alabanzas. La apuesta de estos artistas por diversificar su sonido y enriquecerlo con elementos poco habituales hasta ahora en su trabajo ha resultado ganadora.



Los Triángulo parecen haberse liberado de algunos molestos prejuicios que, a mi parecer, lastran y complican la trayectoria de otros grupos 'indies' nacionales. En este disco, las canciones y la melodías ocupan el primer plano y se percibe un cierto acercamiento al pop que beneficia mucho al resultado final.



Aunque, por supuesto, la esencia de la banda coruñesa permanece. En la ambigüedad de unas letras que, sin embargo, resultan más inteligibles que nunca, o la nebulosa sonora en la que se desenvuelven sus líneas melódicas que tan bien son más tarareables y asequibles de lo que era habitual en ellos.



Lástima que, a diferencia de lo que ocurre en otros países, el prestigio alcanzado con un trabajo tan redondo, no haya corrido en paralelo al éxito comercial. Aunque Triángulo de Amor Bizarro esté más de moda que nunca, lamentablemente, no han conseguido entrar en las listas de los disco más vendidos. Pero todo se andará.