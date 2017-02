A Iglesias le gustaría que Pérez Tapias “mandara” en el PSOE

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, tiene claro quién quiere que lidere el PSOE. Y no es ni el exlehendakari Patxi López, ni la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ni el exsecretario general Pedro Sánchez. Al máximo responsable de la formación morada le gustaría que José Antonio Pérez Tapias “mandara” en el Partido Socialista.



Así lo asegura Pablo Iglesias en una entrevista a El País preguntado por “quién es su candidato preferido en el PSOE”. “Ojalá mandara en el PSOE”, responde el líder de Podemos, que admite que este escenario no es posible. “¿Va a ocurrir eso? En estos momentos creo que no”, reconoce.



En cuanto a Sánchez, Iglesias declara que “a uno le juzgan no solamente las intenciones, le juzgan también los hechos y creo que Pedro Sánchez en su momento tuvo que haberse atrevido a lo que no se atrevió”. “Es verdad que él entonó el mea culpa y dijo en el famoso programa de televisión: 'Pues quizá tenía que haberme atrevido a intentar un gobierno con Podemos'”, recuerda el secretario general de la formación morada, que muestra su respeto por el proceso en el que está inmerso el PSOE.



“Yo tendré que tratar de entenderme con quien mande en el PSOE y no debo entrar ahí”, sostiene sobre si “preferiría usted a Susana Díaz”.