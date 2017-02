El lío digital

Sonaba en la radio “Human” de Rag’n’Bone Man , el nuevo número 1 de LOS40, el mismo día que anunciaban el cierre de su gemela Los 40 TV por recortes en el grupo Prisa, aquel invento de Rafael Revert y Fernando Salaverri que este último trasladó a Canal +, cuando esta Oreja recibe un Whatsapp de un antiguo colega de “la canallesca” alarmado por la situación que vive nuestra profesión ante la burbuja creada por la aparición, cual rayo que no cesa, de periódicos digitales. “Esto es un sin vivir” me comentó. “Y un sin sentido” le contesté, porque todos los análisis coinciden en que “ni existe nicho de negocio, ni posibilidad alguna de viabilidad para tanta cabecera nueva”. Con la aparición primero a bombo y platillo de “El Español”, pilotado por Pedro J. Ramírez y, a continuación, el salto sin paracaídas de antiguos subalternos suyos, ahí están las caídas libres tanto de Eduardo Inda y su “OKDiario” como Casimiro García Abadillo con “El Independiente”, la prensa digital afronta este 2017 con muchas más incertidumbres que certezas. No es el caso de nuestro querido “El Boletín” que ha tenido a bien dar cobijo a esta Oreja y a sus indiscreciones, ya que sus más de 25 años de existencia son, más que una garantía, evidencia de su excelente salud. Y que dure. ¿Dónde hay que firmar?...



No, pero yo a lo que iba es que mucho periodista metido a empresario después de sablear a medio IBEX, da su vida y sus exclusivas por un pinchazo en su web, aunque estas visitas duren menos que aquella décima de segundo que cantaba el bueno de Antonio Vega. Y luego pasa lo que pasa: el modelo de negocio sensacionalista y de redacciones de rotativas no cabe ni entra, aunque parezca imposible, en el universo digital.



Esto es así, y el tiempo nos dará la razón. Y de esos polvos de estrellas sin colchón financiero nace el nerviosismo de unos y la pérdida de cabeza de otros, que de todo abunda en la viña del reporterismo 3.0. El último caso que ha llegado hasta esta Oreja es el enfrentamiento en la despedida del periodista Francisco Mercado con el que hasta hace poco era su director en OKDiario, el televisivo Eduardo Inda. Palabras como espadas brotaron en sus labios durante el adiós, según nos cuentan. Pero ya conocen el refrán “A rey muerto, rey puesto” e Inda ha tardado poco en limpiar su mancha de mora con otra de distinto color, y ahí está la colocación del bueno de Manolo Cerdán y el baúl de sus recuerdos, adjuntito a su sillón. ¡A ver cuánto duran!, pues sus estilos, afirma quien les conoce, son el agua y el aceite del periodismo de investigación. Ah, pero a lo nuestro, porque Mercado es mucho Mercado, cuenta la leyenda que en su carnet profesional aparece la divisa: “Ni me muestres sin razón, ni me guardes sin honor”. O sea, que es de aquellos que ni olvida ni perdona, hablando en plata. De ahí que a nadie le haya sorprendido su intento de acercamiento a otro de los damnificados por el que fuera en su época director del deportivo “Marca”. Sí sí, han acertado: el mismísimo Ramón Calderón, ex presidente del Real Madrid. Según ha sabido esta Oreja, Mercado llamó a Calderón buscando ayuda para preparar sus cuitas y montar ¡otro digital!, pero cuando Calderón escuchó el nombre de Inda, inmediatamente colgó el teléfono. Y es que Florentino es, todavía, mucho Florentino.