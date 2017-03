El ascenso de la Jiménez Díaz en las cuentas madrileñas: ya es el cuarto hospital con más presupuesto

La Fundación Jiménez Díaz ha vivido en los últimos años un ascenso meteórico en los presupuestos de la Comunidad de Madrid. En apenas pocos años ha visto cómo la partida presupuestaria se ha disparado, por ejemplo, de 2014 a 2015 en cerca 102 millones de euros. Las cuentas que se redactaron para 2016 reflejaron un ‘frenazo’ en esa línea ascendente, pero el acuerdo de este año entre Ciudadanos y el Partido Popular ha relanzado esa carrera: el hospital privado recibirá 50 millones más que hace un año, lo que supone un aumento interanual del 17%.



En total, el Gobierno de Cristina Cifuentes ha presupuestado en su anteproyecto 345,4 millones de euros para el centro hospitalario que gestiona IDC-Quirón. Una cifra que deja al hospital como el cuarto madrileño que más dinero público absorbe tan sólo por detrás del Hospital de La Paz, el Hospital Gregorio Marañón y el Hospital 12 de Octubre con 456,03, 450,12 y 395,88 millones de euros respectivamente, según se puede apreciar en la página web oficial de la Comunidad de Madrid que ha publicado las cuentas de 2017 que aprobará en la Asamblea de Madrid tras lo pactado entre la formación naranja y los populares.



Un aumento de 50 millones de euros que contrasta con el recorte de 66 millones que sufren este año los hospitales plenamente públicos. De esta manera, la Fundación Jiménez Díaz recibe una cifra récord desde que firmó el convenio con la Comunidad de Madrid hace ya varios años. Este incremento presupuestario encuentra una supuesta explicación, tal y como se añade en los libros de los presupuestos: “Durante el ejercicio 2017 para homogeneizar su tratamiento al del resto de los hospitales concertados o concesionados, se incorpora a su partida los créditos correspondientes a la actividad de reducción de la lista de espera quirúrgica y diagnóstica”.



Un centro que ha ido escalando en la importancia que le ha dado en sus cuentas la región. Mientras que en 2015 y en 2016 era el sexto hospital con mayor partida presupuestaria, este año ha pasado por la derecha al Hospital Ramón y Cajal y al Hospital Clínico San Carlos que contarán con 328,48 y 311,42 millones de euros respectivamente cuando en los dos últimos años la Fundación Jiménez no superaba la barrera de los 300 millones de euros.



No superaba esta cifra relativamente, cabe destacar. Y es que como recogió el diputado de UPyD Enrique Norman, en una intervención ante la Comisión de Sanidad celebrada el miércoles 21 de mayo de 2014 en la Asamblea de Madrid, existe una notable diferencia entre lo que se presupuesta y lo que finalmente se gasta con este centro, tal y como publicó anteriormente el diario El Mundo.



“Según la respuesta del Gobierno a una petición de información de este diputado, la evolución de los pagos de las liquidaciones de la Fundación Jiménez Díaz en los últimos diez años ha sido la siguiente: en 2003 se le liquidaron 98 millones de euros; en 2004, 108 millones de euros; en 2005, 126 millones de euros; en 2006, 142 millones de euros; en 2007, 157 millones de euros; en 2008, en plena crisis económica en España, la cifra asciende a 202 millones de euros, desde los 157 millones del año anterior. Pero, esperen: en 2009, 261 millones de euros; en 2010, 300 millones de euros; en 2011, 307 millones de euros y en 2012, 312 millones de euros”, desveló el por aquel entonces parlamentario.



Esta liquidación demostró cómo en 2011 y 2012 la Fundación Jiménez Díaz ya superó la barrera de los 300 millones de euros públicos. Aunque notable fue la evolución de 2012 cuando el centro pasó de un presupuesto de 216,9 millones de euros a un gasto final de 312 millones de euros, que motivó al diputado de UPyD a preguntar “cómo justifica el Gobierno de la Comunidad de Madrid que los pagos en 2013 a la Fundación Jiménez Díaz sean 100 millones de euros más que lo inicialmente presupuestado para ese año”.



Una cuestión que respondió, como se refleja en el Diario de Sesiones de ese 21 de mayo de 2014, el director general de Gestión Económica y de Compras de Productos Farmacéuticos y Farmacéuticos, Jesús Vidart, de manera contundente: “La respuesta es: pagamos la actividad que realiza. Punto, no hay más”. “Por lo tanto, la respuesta es clara, si la Jiménez Díaz ha tenido una aportación mayor es porque ha realizado más actividad, no tiene ninguna otra explicación. Ha habido más actividad y, por tanto, su contrato determina que a mayor actividad tiene que pagarse la actividad que se realiza. No hay más explicación. Gracias”, complementó Vidart ante los diputados.



Unas condiciones que también aparecen en el anteproyecto de los presupuestos de 2017: “La Fundación Jiménez Díaz recibe la financiación en función de los servicios realmente prestados”. Asimismo, la Comunidad de Madrid estableció “un techo de financiación de actividad sustitutoria y del programa de medicamentos de dispensación hospitalaria para pacientes ambulatorios para su población de referencia”.



A pesar de que la financiación versa según los servicios que presta el centro privado, la última Memoria del Sermas publicada -la cual analiza 2015- hay una serie de cifras que evidencian el mayor peso asistencial que asume el Clínico San Carlos y el Ramón y Cajal. Por ejemplo, el número de camas instaladas: mientras que la Fundación Jiménez Díaz contó en 2015 con 670 camas, el Ramón y Cajal dejó este número en 891 y el Clínico San Carlos en 964. Una diferencia que igualmente se aprecia en el número de la población asignada: el hospital privado tiene 423.970 personas; el Clínico San Carlos, 364.345; y el Ramón y Cajal, 566.445. En las altas totales de ese año también los dos centros públicos superan al que gestiona IDC-Quirón: 35.404 y 31.319 frente a 29.937.



En definitiva, la Fundación Jiménez Díaz ha ido ganando peso en las cuentas públicas que se han presupuestado en los últimos años. Unos presupuestos que con este 2017 registran la mayor partida que recibirá el centro que en los últimos seis proyectos redactados ha pasado de los 216,9 millones de euros de 2012 a los 345,4 millones de euros para este año, tal y como han firmado el Ejecutivo de Cristina Cifuentes y Ciudadanos. De la misma manera, los conciertos con entidades privadas para la prestación de asistencia sanitaria han aumentado de los 870.316.374 euros en 2016 a los 905.254.595 euros.