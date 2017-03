Ciudadanos se resiste a romper el pacto de investidura pese al ninguneo del PP

La esperanza es lo último que se pierde. Esto es lo que deben de pensar en las filas de Ciudadanos ante el ninguneo del PP a las condiciones fijadas en el acuerdo de investidura firmado por ambos partidos en agosto. En las últimas horas se han sucedido las excusas de los populares a las medidas de este pacto. Algo ante lo que los de Albert Rivera se resisten a romper el pacto con la esperanza de un gesto por parte del PP en la reunión de esta tarde en el Congreso.



“Espero que el PP cumpla”, ha asegurado esta mañana el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ante los recelos escenificados públicamente por el PP a cumplir sus condiciones en lo que se refiere a la lucha contra la corrupción. Y es que, los populares no tienen reparos en reconocer que no les gustó lo firmado en verano. “En aquel momento estaba en juego la gobernabilidad de España y es lógico que dijéramos sí a las condiciones, porque eran irrenunciables”, ha destacado el coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo, en una entrevista en RNE.



Y es que para los populares las medidas acordadas con Ciudadanos eran “lentejas”. Es decir, las aceptaron porque no había más remedio en aquel momento. Otra cosa es lo que pase ahora. Los populares están poniendo 'peros'. Entre ellos, la necesidad de contar también con el visto bueno del PSOE para sacar adelante estas propuestas. “No es que no queramos cumplir”, ha explicado Maillo, sino que “algunos de los acuerdos exigen que se incorporen otros partidos para poder aprobarlos porque requieren reformas legislativas de profundidad o incluso reformas constitucionales”.



El portavoz parlamentario del PP, Rafael Hernando, ha avisado también a Ciudadanos de que sólo aceptará una reforma de la Constitución para eliminar los aforamientos si sus diputados le garantizan que Unidos Podemos no forzará una referéndum. “No podemos permitir que, por la puerta de atrás, haya un referéndum que algunas formaciones independentistas lo utilicen con fines espúreos”, ha dicho Hernando, según Europa Press.



A todo esto hay que sumar la polémica en torno al presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, citado el próximo lunes como imputado por el 'caso Auditorio'. Este asunto, así como todo lo relativo al acuerdo de investidura, está poniendo a Ciudadanos contra las cuerdas. La credibilidad de Rivera y los suyos está por los suelos y todo hace prever que saldrán de su reunión de esta tarde con el PP en el Congreso comiendo ellos mismos las “lentejas” de los populares.



El propio presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha tratado de hacerse notar ante esta situación y ha amenazado con sacar adelante la creación de una comisión de investigación sobre el 'caso Bárcenas' con el resto de la oposición y sin los votos de los populares. “Lo haremos con el PP o sin el PP, pero se hará”, ha asegurado el líder de la formación naranja, que ha explicado que en la reunión de este martes su partido pedirá a los populares que “en vez de poner trabas a la investigación facilite ese trabajo y se sume”.