El Ayuntamiento de Madrid impedirá que el autobús de Hazte Oír circule por la ciudad

La Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid han decidido pasar a la acción contra la campaña de Hazte Oír que, a través de un autobús, recorre varias ciudades españolas como la capital con el mensaje ‘Los niños tienen pene. Las niñas tienen vulva. Que no te engañen’. Cristina Cifuentes ha dejado el caso en manos de la Abogacía General de la Comunidad de Madrid y el Gobierno de Manuela Carmena ya ha anunciado que están estudiando las “medidas oportunas”.



La portavoz del Ejecutivo municipal, Rita Maestre, ha asegurado que el Consistorio actuarán contra el autobús de los ultracatólicos ya no puede circular por la ciudad al incumplir las ordenanzas de movilidad y publicidad. “Por incumplimiento de ordenanza de movilidad y publicidad de Madrid, tomaremos medidas oportunas para que el autobús no circule por la ciudad”, ha explicado la madrileña.



Asimismo, este frente no es el único que va a abrir el Ayuntamiento de Madrid. Maestre ha desvelado que el Gobierno municipal también está estudiando si la campaña de Hazte Oír comete un delito de incitación al odio con su mensaje. No obstante, la portavoz del Consistorio ha señalado el “profundo rechazo” de todo el equipo de gobierno a “cualquier práctica discriminatoria como un autobús donde se dice a los niños lo que tienen que ser”.



“La ley de la Comunidad de Madrid ampara el derecho de cada quien a elegir su identidad de género y su identidad sexual, y es algo que las instituciones tienen que promover”, ha concluido, según ha recogido Europa Press en declaraciones a los medios desde el Palacio de Cibeles.