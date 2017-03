Feito (CEOE) ve "tragicómico" que los jóvenes que critican el capitalismo vean Juego de Tronos

El presidente del Instituto de Estudios Económicos, José Luis Feito, ha elaborado un informe donde ensalza el librecambio y la globalización en detrimento del proteccionismo y de los “enemigos” del progreso.



En dicho documento, titulado “En defensa de la globalización y el librecambio”, tilda los fenómenos proteccionistas – y anticapitalistas – crecientes en las últimas fechas como “intentos anacrónico de volver a la tribu”. Según Feito, presidente también de la comisión de economía y política financiera de la CEOE, la globalización y el librecomercio han conseguido que “hoy mueran en el mundo menos personas de hambre que de exceso de comida” y que la calidad de vida esté a niveles muy elevados.



Sin embargo, más que ensalzar las virtudes que puedan tener la globalización y el librecomercio, el informe dedica mucho espacio y tiempo a criticar los sectores contrarios a su ideología.



El documento elaborado por el mismo José Luis Feito lamenta que la globalización tenga “numerosos y vocingleros enemigos, que llenan las calles y las redes sociales expeliendo soflamas añejas y vacuas, que inflaman las emociones de los ciudadanos fácilmente manipulables y hacen temblar el pulso de los gobernantes”.



Así presenta Feito a los “sospechosos habituales”, que son una infinidad de actores políticos, sociales o culturales. Por ejemplo, los nacionalistas, los comunistas, los sindicatos, los cineastas, escritores, poetas, pintores o incluso numerosas organizaciones católicas que, según Feito, son abierta o encubiertamente hostiles a la globalización.



El informe considera que estas personas “quieren echar tierra sobre las ruedas del comercio internacional y tumbar la globalización porque saben que si lo consiguen se tambaleará también el capitalismo”.



En cualquier caso, el informe se regodea sobre este punto, dando muestras de las preocupaciones o fobias del autor, que en vez de desarrollar una defensa del librecomercio y la globalización realiza una especie de análisis particular antropológico de la sociedad occidental contemporánea.



“No deja de ser tragicómico que sean sobre todo los jóvenes nuevos-viejos políticos marxistas y las jóvenes generaciones quienes se manifiestan más ardorosamente contra el capitalismo y la globalización, contra las grandes multinacionales y los tratados tocando a rebato a través de las redes sociales, de los “e-mails”, “whatsapp”, “iPod” y “smartphones”, describe el informe, al que eso le parece contradictorio.



No obstante, el análisis continúa, sin llegar a mencionar la palabra ‘Hippie-pijo’, eso sí. “Con su vida cotidiana, tan ligada a las series (Juego de Tronos, House of Cards…), Facebook, Twitter, Google, Amazon, Time Warner, Coca-Cola, Samsung y otras grandes multinacionales, contradicen lo que preconizan en sus mensajes políticos”, asegura José Luis Feito.



Según el informe, estas personas “desconocen que su nivel de bienestar, incluso el de quienes lo tienen muy bajo, es posible gracias al comercio internacional y a la existencia y funcionamiento de las mayores multinacionales del mundo, de las que tanto dependen y se benefician, y a las que quieren fracturar y tanto dicen detestar. Si las políticas antiglobalización que hoy exigen se hubieran llevado a la práctica hace, digamos, 30 o 40 años, la mayoría de los bienes y servicios que hoy consumen masivamente no estarían a su disposición”, afirma.



En definitiva, José Luis Feito considera que la liberalización del comercio “expande los sectores más dinámicos del país y permite absorber, en mayor medida y más rápidamente, los recursos laborales y de otro tipo expulsados por el avance tecnológico y el propio comercio internacional”.