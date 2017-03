La comunidad educativa madrileña se moviliza para frenar el cierre de otro instituto público

La Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid ha apuntado al cierre del IES Benito Pérez Galdós. Bajo el argumento de unos números “escasos” de alumnos, de la limitación por su falta de bilingüismo y de una reducida oferta educativa, el centro público ubicado en el distrito de Fuencarral-El Pardo tiene los días contados para el Gobierno de Cristina Cifuentes. A no ser que la comunidad educativa evite lo contrario. Y eso, al menos, están intentando.



La primera reacción que se dio llegó por parte de la propia AMPA del instituto al conocer esta orden ejecutiva, la cual tildaron de “mazazo”. Una decisión que los padres y madres ven como la guinda a un centro que la Comunidad de Madrid “ha dejado morir”. De hecho, los alumnos del IES Benito Pérez Galdós no han tardado en alzar la voz contra la medida. “Pedimos al gobierno de la Comunidad de Madrid, especialmente a su presidenta Cristina Cifuentes, que reconsidere su postura”, reclaman los estudiantes que han creado una recogida de firmas online en Change.org.



Y es que los argumentos que sostiene la Consejería de Educación para echar el cierre no son válidos para la comunidad educativa. Ante la respuesta de que no hay bilingüismo, los alumnos recuerdan que la dirección del centro lleva solicitando esta posibilidad “varios años y no se la han concedido”. Algo que también denuncia, por medio de un comunicado, la Plataforma por la Defensa de Centros Educativos de Calidad en Madrid que remarca la “constante negativa” del Ejecutivo regional para convertir el instituto en un centro bilingüe.



Pero el desmantelamiento de las líneas argumentales de la Comunidad de Madrid no se frena ahí. El bajo número de alumnos es una razón que para esta plataforma “no se sostiene”. “En el curso 2012-13 el centro contaba con 170 alumnos en ESO y 125 en Bachillerato. Este curso (cinco años después) el IES cuenta con 165 alumnos en ESO y 125 en Bachillerato. Además, según estimaciones llevadas a cabo por las familias, para el próximo curso se esperaba la matriculación de más de 50 alumnos y alumnas”, relatan desde este colectivo en defensa de la educación pública.



Un cierre que para la comunidad educativa madrileña supondrá multiplicar los problemas en la zona por culpa de la masificación. CCOO asevera que las dos ofertas de matriculación que se han hecho a las familias de matricular a sus hijos en el IES Herrera Oria o en el IES Príncipe Felipe no tienen sentido. “La realidad es otra muy distinta: el IES Herrera Oria está ya al límite de su capacidad en muchos grupos, y en los centros no hay ‘aulas libres’ para aumentar el número de grupos en cada centro. Ello solo se puede hacer prescindiendo de aulas de audiovisuales, de música, gimnasios, como ya se ha hecho en otros centros”, apunta el sindicato.



La masificación no es el único conflicto que se podrían encontrar los estudiantes de este centro, según CCOO. El avanzado bilingüismo en el segundo instituto ofertado también perjudicaría: “Se da la circunstancia de que el IES Príncipe Felipe arrancó su programa bilingüe el curso 2015-2016, lo que implica que el próximo año de 1º a 3º de ESO estará el bilingüismo implantado en su totalidad. En consecuencia, los alumnos procedentes del Pérez Galdós y que comenzaran 2º o 3º de ESO en dicho centro no podrían en la práctica seguir las asignaturas incluidas en el programa en igualdad de condiciones”.



Un futuro del que la Consejería de Educación, en declaraciones a Europa Press, garantiza que no habrá problemas de escolarización. Sin embargo, las dudas en los alumnos vuelven a aparecer al ver que el IES Las Tablas puede ser uno de los centros donde aterrizarían los profesores y el resto de la plantilla. La petición en Change.org critica que la intención de la Comunidad de Madrid no es otra que “minimizar el gasto en recursos humanos desplazando a todo el profesorado” de este centro al “futuro instituto de Las Tablas, que deberá estar construido en septiembre, pese a que no han empezado las obras” tras más de una década de reivindicaciones vecinales.



Un punto y final al IES Benito Pérez Galdós que, como demanda la Plataforma por la Defensa de Centros Educativos de Calidad en Madrid, a su vez, supondría el cierre de “uno de los cuatro únicos centros de secundaria de Madrid(Trastorno del Espectro Autista). Un paso que para el colectivo representaría “perder de una sola vez el 25%” de un “vital recurso”.Por todo ello, alumnos, AMPA, CCOO y plataforma de padres y madres de centros madrileños se han levantado para exigir que se dé un paso atrás en la decisión. “Pedimos todo el apoyo, tu firma y tu difusión para evitar el cierre de un instituto que sirve a muchas familias que ven en este centro su única alternativa, debido a la masificación de los pocos centros públicos existentes cerca (IES Mirasierra, IES Cardenal Herrera Oria e IES Isaac Newton, todos ellos masificados)”, cierran los alumnos en la recogida de firmas que ya cuenta con más de 5.000 rúbricas. Un grito que también elevarony que la Consejería de Educación resolvió lanzando la