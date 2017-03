UGT exige al Gobierno que deje de ahorrar a costa de los parados sin cobertura

UGT ha cargado duramente contra el Gobierno por “ahorrar a costa de las personas sin empleo y sin cobertura”, recordando que el superávit de más de 2.000 millones en las cuentas de 2016 del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) significa que los presupuestos establecidos para ayudar a desempleados no se han ejecutado.



Para la organización, “este superávit no puede calificarse, en ningún caso, como un éxito, tal y como lo ha vendido el SEPE porque la existencia de un remanente en este organismo supone que hay más de 2.000 millones de euros que no se han destinado a prestar servicios de empleo a los ciudadanos”. Y recuerda que esta realidad, “en un país con más de 4 millones de desempleados, donde se ha enquistado el paro de larga duración -más del 56% de los parados lleva más de un año buscando trabajo- y la tasa de cobertura por desempleo deja sin prestación al 45% de las personas registradas en el paro, es incomprensible”.



El sindicato hace notar que la baja ejecución de gastos se ha producido en partidas que permitirían, en primer lugar, mejorar la cobertura de las personas desempleadas (por ejemplo, en el PAE y el PREPARA donde sólo se ha ejecutado un 43% y un 62% del presupuesto respectivamente) y, en segundo lugar, mejorar la empleabilidad de los desempleados y de los ocupados (donde sólo ha llegado a ejecutarse en torno al 70% del presupuesto en formación).



Asimismo, destaca que de los 75 presupuestados sólo se han utilizado 6,2 millones, (un 8,3%), en la partida de agencias de colocación gestionadas directamente por el SEPE. “Un dato que prueba el fracaso de este modelo de intermediación que intenta implantar el Gobierno”, advierte UGT.



En cuanto a los 100 millones presupuestados al inicio de 2016 para modernización de los Servicios Públicos de Empleo, sólo se han ejecutado 60 millones, correspondientes a la mejora del marco institucional del SNE, afirma el sindicato. “Los otros 40 millones, que precisamente iban destinados a la mejora de las oficinas de empleo, se han perdido”, añade, lo que, a su juicio, “evidencia el desinterés del Gobierno en ofrecer unos servicios públicos de empleo de calidad”.



Ante esta situación, UGT “exige al Gobierno que efectúe las modificaciones normativas necesarias para que el SEPE no ahorre a costa de las personas sin empleo y sin cobertura”. “Es hora de que el Gobierno se siente con los interlocutores sociales para mejorar las políticas públicas de empleo y aumentar la cobertura de las personas sin empleo ni protección”, concluye.