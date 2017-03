Homs afirma que el Constitucional fue “inconcreto” y niega que el 9N fuera una consulta

El diputado del Partido Demócrata Catalán, Francesc Homs, se ampara en que el Tribunal Constitucional fue “muy inconcreto” en su providencia sobre la consulta del 9N y en que el mismo tribunal no quiso aclararla una vez que el Govern, asegura, solicitó mayor concreción.



En cualquier caso, Homs afirma que suspendieron la consulta “porque nos obligaba el Tribunal Constitucional”. Sin embargo, lo que sucedió el 9 de noviembre de 2014 no fue una consulta, sino un “proceso participativo”, afirma.



"No se suspendió la consulta porque no se puede suspender lo que no existe, lo dije manta veces, la consulta ya había sido suspendida anteriormente y lo que había entonces era un proceso participativo", ha afirmado Francesc Homs en una declaración que ha comenzado a las 10:45 y que sigue a esta hora (12:15 h).



El fiscal Jaime Moreno considera que el recurso del Govern a la providencia del Constitucional demuestra que el Ejecutivo catalán en realidad “era consciente y reconocía la prohibición del 9N”. Algo que Homs admite a medias al insistir en que el Govern ‘suspendió’ la consulta pero que lo que sucedió el 9N fue un “proceso participativo”.



Además, el diputado catalán se ha preguntado si “¿la Generalitat era la única que podía parar el 9N si realmente estaba prohibido? En aquellos días no actuó ninguna otra institución del Estado", acusando directamente a la inacción del Gobierno.



Ejecutivo que tampoco se ha ido de ‘rositas’ en más de una aclaración o justificación del señor Homs, como cuando ha asegurado que el Gobierno de España “incumple constantemente las sentencias del Tribunal Constitucional”.



Por otro lado, y como ya hizo Artur Mas, Homs ha recordado que sin la participación de 40.000 voluntarios no hubiera sido posible realizar la consulta soberanista. Consciente de que ningún tribunal va a llamar a declarar como acusados a 40.000 personas.



A Francesc Homs se le acusa de organizar la consulta del 9N desobedeciendo la sentencia previa del Tribunal Constitucional, que suspendió ese proceso participativo cinco días antes de la fecha.