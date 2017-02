Uno de cada dos votantes del PSOE quiere a Pedro Sánchez al frente del partido

El exsecretario general del PSOE Pedro Sánchez tiene mucho tirón entre los votantes socialistas. Por lo menos así lo apunta la encuesta del Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública (GESOP) para El Periódico, que señala que uno de cada dos votantes del partido quiere que vuelva a liderar la formación del puño y la rosa. A pesar de ello, estos electores no creen que vaya a ganar las primarias y apuntan a una victoria de la presidenta de Andalucía, Susana Díaz.



El 49,5% de los votantes del PSOE apuesta por Pedro Sánchez para encabezar al partido frente al 26,7% que quiere que el próximo líder sea el exlendakari Patxi López. Por detrás, Susana Díaz, con un 16%. En cuanto a la población en general el orden no cambiaría, aunque la distancia entre ellos se vería reducida. El exsecretario general seguiría a la cabeza con un 36,2% de los apoyos.



Pero la situación cambia tras la siguiente pregunta: “¿Quién cree que ganaría las primarias del PSOE?”. Según este sondeo, la presidenta andaluza vencería en todos los sentidos. Y lo haría por una gran mayoría. El 42,2% de los votantes socialistas consideran que Díaz se impondría en las primarias. Y eso que aún no ha anunciado su candidatura. En segundo lugar estaría Sánchez, con un 27,7%. Tras él, López, con un 16%.



Si ampliamos la pregunta a todos los encuestados, la socialista andaluza también ganaría. El 49,1% de los encuestados afirman que saldrá elegida secretaria general del PSOE por delante de Sánchez (20,4%) y López (26,8%).