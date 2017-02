“No tendría mucho sentido que el PP participe en la ley de protección de denunciantes”

La protección de los denunciantes de corrupción “no interesa a los grandes partidos”. Así lo afirma el presidente de la Plataforma X la Honestidad, Pedro Arancón, en una entrevista en ElBoletín.com en la que carga contra la actitud del PP en la lucha contra la corrupción. “Es un enorme palo en la rueda”, señala el líder de esta organización que lucha por los derechos de aquellas personas que desvelan escándalos de corrupción en la Administración Pública.



Lejos de implicarse en la búsqueda de una solución a la delicada situación de los denunciantes, el partido de Mariano Rajoy es un obstáculo. Tal es así que Arancón defiende que “no tendría mucho sentido que los populares participen en la elaboración de una Ley de proyección a los denunciantes”. Más aún cuando su “actitud”, ya sea en el caso Gürtel como en cualquier tema de corrupción en el que esté inmerso, “es de cobardes”.



-¿Por qué en España no se ha legislado todavía para proteger a aquellos que denuncian la corrupción?



Es algo que no interesa a los grandes partidos, que siempre han puesto muchas pegas porque suelen ser los que están implicados en las mayores tramas de corrupción. Desde 2003, cuando la ONU pidió proteger a estas personas, los partidos que han participado en los gobiernos de turno ninguno ha puesto ningún interés en tratar esto por razones obvias. No les ha interesado. Ahora parece que la sociedad civil hemos cogido la sartén por el mango y estamos obligando a algunos a dar este paso, que es un fundamental para la defensa de los derechos de los denunciantes y en la lucha contra la corrupción.



-El año pasado, con motivo de las elecciones, os reunisteis con los diferentes partidos políticos para plantearles este asunto. ¿El PP sigue sin querer saber nada de este asunto?



Invitamos a todos los partidos con representación parlamentaria para reunirnos y todos, absolutamente todos, excepto el PP, nos recibieron. Creemos que el Partido Popular es un enorme palo en la rueda. La principal medida que han tomado hasta la fecha es meter en la comisión contra la corrupción al alcalde de Boadilla del Monte, cuyo ayuntamiento sigue paralizando la indenmización por acoso a Ana Garrido Ramos. Esta es su medida, poner un palo en la rueda en esta comisión. Solicitamos al PP que apartase como portavoz a este señor y lo conseguimos, pero seguimos sin confiar en que un partido imputado de corrupción, como es el Partido Popular, sea conveniente que participe en la elaboración de una Ley de protección a los denunciantes. No tendría mucho sentido.



-¿Como interpreta que sea el Partido Popular el que redacte la ley que proteja a los denunciantes? Tal y como se acordó en la Comisión de Justicia del Congreso.



Nos sorprendió mucho porque después del acto en Madrid de la semana pasada al día siguiente nos encontramos con que la Comisión de Justicia de la Cámara, por demanda del PSOE, puso la ley de protección al denunciante en manos del PP, que nunca va a hacer una ley efectiva. Nos sorprendió y no estamos de acuerdo.



-Ciudadanos lleva este martes al Pleno del Congreso la Ley ómnibus de lucha contra la corrupción. ¿Qué les parece?



Estamos muy agradecidos con el compromiso de Ciudadanos en la lucha contra la corrupción, pero no nos parece correcto que no se tengan en cuenta ni las demandas de los denunciantes de corrupción ni al resto de partidos antes de llevar votación al pleno la toma en consideración de un proyecto de ley. Este compromiso sí que lo han respetado el resto de los partidos asistentes a la reunión del pasado 18 de octubre. Una cita en la que el propio Toni Cantó, miembro de Ciudadanos y presidente de la comisión contra la corrupción, dijo que se crearía una subcomisión para tratar esta materia y anunció que seríamos llamados para realizar nuestras aportaciones.



“La actitud del PP, tanto en el Gürtel como en cualquier tema de corrupción en el que se vea inmerso, es de cobardes”

En esa reunión solicitamos que se trabajase de forma conjunta por parte de partidos y sociedad civil. Nuestro proyecto de ley está avalado por entidades como Jueces para la Democracia y Transparencia Internacional, entre otros, y deben respetarlo. Esperamos que tras la aprobación de la toma en consideración de la propuesta de Ciudadanos vuelva a primar el consenso y prosiga la senda de la comisión contra la corrupción para debatir y presentar enmiendas al proyecto de esta formación.Además, es un proyecto prácticamente idéntico al que presentamos a ellos y a todos los partidos en abril salvo un par de cuestiones, como son la independencia del ente que debe regular esta ley respecto al poder ejecutivo y al poder legislativo y la necesidad de juzgados especiales para tratar este tema como ya pasa con los juzgados de violencia machista.Son dos cuestiones que no aparecen en la propuesta de Ciudadanos.Debería responder a esto Ciudadanos, pero yo he hablado con Ignacio Prendes y he expresado nuestro malestar en este sentido. Me imagino que formará parte del juego de la política, pero creemos que la nueva política debe ser efectiva y demostrarse con hechos. Ahora tienen una oportunidad de volver al consenso y contar con la sociedad civil.Me remito a los hechos. El PP ni siquiera nos ha recibido. El PSOE ha apoyado públicamente con un comunicado durante la campaña electoral, pero luego en la Asamblea de Madrid se abstuvo en una PNL de Ciudadanos apoyada por Podemos porque, según Ángel Gabilondo, los denunciantes de corrupción ya están protegidos. A partir de ahí, prácticamente todos los partidos nos están ayudando en mayor o menor manera.La actitud del PP, tanto en el caso Gürtel como en cualquier tema de corrupción en el que supuestamente se vea inmerso, es de cobardes. Si el PP está imputado por corrupción Mariano Rajoy debería dar la cara.Está inmunizada por el tratamiento que se da, sobre todo, en periodos electorales. Una democracia nunca será plena con unos medios de comunicación al servicio de los poderes fácticos. Estamos inmunizados por los mensajes simplistas de los grandes medios, pero si realmente esto se tratase con la gravedad que tiene se despertarían muchas más conciencias.