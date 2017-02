Catalá critica a las fiscales de la Púnica por airear sus discrepancias sobre la imputación del presidente de Murcia

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, negó en la Cadena SER que hubiera manipulación y que el Gobierno haya dado alguna instrucción a la Fiscalía para no seguir con la investigación al presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, en contra del criterio de las fiscales del caso Púnica. Además, eso no parece preocupar al ministro, a quien lo que le parece anómalo es que hayan salido pública las discrepancias en el Ministerio Fiscal.



Y es que el titular de Justicia lo que lamenta es que “llevemos días en los que se han dado noticias impropias de la Fiscalía que debe funcionar con discreción” y también que los fiscales de Púnica hayan revelado las discrepancias con sus jefes.



Catalá dijo que si se producido algo anómalo “es la discrepancia interna puesto de manifiesto hacia el exterior” es decir que los fiscales del caso Púnica se hayan negado a firmar el escrito de Anticorrupción en el que pide que no se investigue al presidente de Murcia y que esto sea de conocimiento público”, precisando que en la Fiscalía, que subraya es una institución jerárquica “cuando se decide una cosa todo el mundo tiene que apoyarlo”.



Considera el titular de Justicia que es bastante anómalo que los fiscales de Púnica den la información de “a mí me obligaron, yo no quise” y afirma que en el caso de “dos fiscales cuyo criterio no sea soportado por sus jefes, yo me pongo más de lado de los jefes”