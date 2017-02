El Congreso insta al Gobierno a obligar a que la Iglesia pague el IBI y el IRPF

El no pago del IBI (Impuesto sobre Bienes Inmuebles) por parte de la Iglesia Católica puede tener los días contados. La pelota está en el tejado del Gobierno. Y es que la Comisión de Hacienda del Congreso de los Diputados ha aprobado este miércoles una proposición no de ley presentada por En Comú Podem en la que se insta al Ejecutivo de Mariano Rajoy “a revisar estos beneficios fiscales”.



Con 18 votos a favor, 17 en contra y una abstención, Unidos Podemos saca adelante esta iniciativa, pactada con una transaccional del PSOE, donde también se ha reclamado al Gobierno que aplique “una fiscalidad de carácter general a aquellos bienes de las confesiones religiosas que no tengan un uso social y no lucrativo”. “Lo que no paga la Iglesia lo acaban pagando los ciudadanos, por lo que exigimos que se denuncien los acuerdos actuales entre España y la Santa Sede”, ha reprochado Josep Vendrell, diputado de En Comú Podem.



La palabra transparencia ha sido una de las grandes protagonistas de la proposición no de ley. De esta manera, Unidos Podemos ha reclamado que las distintas subvenciones que reciban las confesiones religiosas “se doten de nitidez y transparencia en el gasto”. Por ello, Vendrell ha destacado que “resulta alarmante la falta de transparencia para conocer qué se hace con los más de 250 millones de euros públicos que van de la casilla del IRPF a la Iglesia Católica”.



Por todo ello, el diputado de En Comú Podem ha instado a que se aborde un “problema no resuelto durante la transición” y que tiene su origen en “el franquismo” cuando se dieron los privilegios a la Iglesia Católica. Todo con el objetivo de que esta institución acabe, según la formación catalana, siendo autofinanciada “a través de sus fieles” retirando “progresivamente” la asignación tributaria a la Iglesia Católica en el IRPF.