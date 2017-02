La oposición reactiva la comisión de investigación sobre la labor de Fernández Díaz en Interior

La mejoría de salud de Jorge Fernández Díaz ha dado pie a reactivar la comisión de investigación que ha impulsado el Congreso de los Diputados por el supuesto uso político del Ministerio del Interior que se hizo bajo su mandado. De hecho, los diputados, según ha podido conocer Europa Press, han diseñado que pueda constituirse la próxima semana o la siguiente.



Por el momento, los grupos parlamentarios se han citado a una reunión este jueves para hablar de cómo van a organizar dicha comisión. De esta manera, el grupo de trabajo en el Congreso de los Diputados se podría reavivar varios meses después de su aprobación. Y es que a finales de septiembre el Pleno del Congreso decidió dar luz verde a la constitución de este órgano investigador.



No obstante, no se ha llegado a constituir porque en noviembre el ministro fue sometido a una operación hepática. Motivo por el que PP, PSOE y Ciudadanos acordaron en la Mesa del Congreso esperar a su recuperación. A finales de enero, como ha recordado la agencia de noticias, desde Unidos Podemos y el Partido Demócrata Catalán urgieron a PP y PSOE a no poner de “excusa” la convalecencia del exministro del Interior para no poner en marcha una comisión que le resulta “especialmente incómoda” al Gobierno, como manifestó Íñigo Errejón.



Vista la mejoría de Fernández Díaz, el PSOE se ha sumado a la petición de que la comisión se constituya con la mayor rapidez. El propio Errejón se ha congratulado de la recuperación del popular y de que PP, Ciudadanos y los socialistas ya no puedan utilizar su estado como “excusa”. Asimismo, el portavoz de Unidos Podemos ha insistido en que la investigación no se circunscribe al ministro y que, de hecho parece que las cosas “siguen turbias” en Interior tras su salida.