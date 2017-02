Aguirre hace suyo el discurso de la gestora del PSOE contra el "pablismo-leninismo" de Podemos

El discurso de la gestora del PSOE valorando la victoria de Pablo Iglesias en Vistalegre II ha servido de inspiración a Esperanza Aguirre. La portavoz del Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento de Madrid ha asegurado que ha triunfado el “pablismo-leninismo” tras el evento que ha celebrado Podemos este fin de semana. Sin embargo, esta definición no es de la cosecha de Aguirre, incluso ella misma lo ha confesado.



La expresidenta de la Comunidad de Madrid ha querido matizar que este concepto viene de Ferraz. “Lo ha puesto de manifiesto el portavoz del PSOE”, ha recordado. Aun así, la popular no ha rehuido definir a la formación morada y a analizar los resultados: “Podemos es un partido marxista-leninista y lo que está claro es que lo que ha triunfado no es defender la vía de las instituciones sino la vía de salir a la calle”.



Un argumentario que Mario Jiménez, portavoz de la gestora del PSOE, ha adelantado esta mañana en Onda Cero. Para el socialista, el triunfo de Iglesias ha provocado una “tremenda decepción” en “mucha gente” porque al haber ganado “el pablismo-leninismo” Podemos ha “roto todos los puentes” con el centro-izquierda. “Va a ser muy difícil poder trabajar juntos”, ha avisado.



“Las juventudes comunistas han tomado Podemos de una manera clarísima y todo lo que teóricamente venía a representar Podemos, un partido nuevo que recogía la indignación que se produjo en 2011, al final ha quedado en nada”, ha sentenciado Jiménez. Algo que también ha sacado a colación Aguirre, pero citando a Julio Anguita.



Y es que la popular ha recordado que quien fuera coordinador general de Izquierda Unida afirmó que tanto en Podemos como en IU, "todos eran comunistas, a pesar de que había discrepancias". Un mensaje que Aguirre ha dirigido a la portavoz socialista del PSOE en el Consistorio madrileño, Purificación Causapié, a quien ha reclamado que se “dé cuenta” de que el líder de Podemos “se ha apropiado de la gestión de Carmena”.