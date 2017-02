Abel Caballero niega ser el “portavoz” de Susana Díaz

El alcalde de Vigo y presidente de la FEMP, Abel Caballero, no ha escondido su alegría por la “excepcional” respuesta de los regidores socialistas de toda España que el pasado sábado acudieron al acto en Madrid en el que intervino la presidenta de Andalucía, Susana Díaz, y ha dejado claro que no es su “portavoz”.



“No es el alcalde de Vigo el portavoz de nadie, soy el portavoz de mí mismo”, ha afirmado Caballero en una conferencia de prensa en la que ha insistido en que tendrá que ser Díaz la que diga si se presenta o no a las primarias del PSOE a la secretaria general.



El máximo responsable de la FEMP, según EFE, ha dicho que las palabras de la presidenta andaluza de que tiene “fuerza”, “ilusión” y “ganas”, y que le “encanta ganar”, no son nuevas y ha destacado que él organizó este acto porque tiene “mucha relación” con Díaz y conoce “lo que piensa y su forma de enfocar esto”.



En cuando Caballero crea que ha llegado el “momento” pedirá de nuevo a la socialista andaluza que aspire a la Secretaría General del PSOE, tal y como ya hizo hace dos años y medio, y ha negado que haya candidatos a liderar el partido. Lo que hay son “compañeros que dijeron que van a optar” a encabezar a los socialistas, en referencia a Patxi López y a Pedro Sánchez.