Patxi López critica el acto de Susana Díaz en Madrid con alcaldes del PSOE

El candidato a la Secretaría General del PSOE Patxi López ha criticado el acto que tendrá lugar este sábado 11 de febrero en Madrid organizado por el presidente de la FEMP, Abel Caballero, en el que, además de varios alcaldes, estará la presidenta de Andalucía, Susana Díaz. Si es un evento “para dar respuesta al Congreso del PP o al de Podemos”, el exlehendakari espera que la voz que se escuche “sea la del PSOE” y “ no una voz parcial para hacer proselitismo de una candidatura”.



Así lo ha asegurado López en una entrevista en Cope en la que ha recordado que en un proceso de primarias, como el del PSOE, los que tienen la voz son los militantes y ha alertado de los “cálculos antiguos” sobre el papel de los “aparatos”. Según el aspirante a liderar el partido, la militancia socialista está lo suficientemente madura “como para no obedecer consignas” y tomar una decisión de manera libre.



Previamente, el exlehendakari ha admitido que “todo parece indicar” que la responsable de la Junta de Andalucía se presentará a estas primarias. “Todo parece indicar que sí y a mí me parecerá bien”. Dicho esto ha defendido la necesidad de “dejar atrás la división, dejar atrás lo que vivicmos en el Comité Federal del 1 de octubre, que fue un espectáculo lamentable y dramático”. “Debemos votar para unir”, ha pedido López, que no se conforma con un PSOE que sea la tercera fuerza, tal y como apuntó ayer el último sondeo del CIS.



Patxi López también ha descartado hacer una moción de censura al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, si gana las primarias. Algo que, en su opinión, sería una “locura” y “no tendría mucho sentido”.