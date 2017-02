Cifuentes resta importancia a que la ausencia de Moñux tumbe los presupuestos

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha subrayado hoy que su intención es que los presupuestos regionales de 2017 salgan adelante en la Asamblea pero ha afirmado que si no lo hacen por “circunstancias diversas”, tampoco “caería el cielo sobre la tierra”.



Así lo ha manifestado en una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, donde ha sido preguntada por la posible ausencia de la diputada del PP Elena González-Moñux, que está de baja por depresión. Su ausencia haría a los populares y Ciudadanos empatar con PSOE y Podemos en número de votos, por lo que los presupuestos acabarían siendo rechazados.



Cifuentes ha explicado que la ausencia de la diputada, que denunció al portavoz del Grupo Popular, Enrique Ossorio, por acoso laboral no la puede “arreglar” porque obedece a una “baja médica” y es una cuestión que se le “escapa”. Ahora bien, ha explicado que “lleva unos meses” ya con esta situación y que espera que se recupere pronto.



“Y lo digo de verdad, espero que se recupere, no solamente para que podamos votar sino porque tiene una enfermedad y espero que se recupere lo antes posible”, ha indicado Cifuentes, para insistir en que van a intentar que los presupuestos salgan adelante y para ello, tratar de “tener los votos adecuados”.



No obstante, ha advertido de que “si por circunstancias diversas ese presupuesto no saliera, tampoco caería el cielo sobre la tierra”. “Podríamos gobernar con presupuestos prorrogados", ha lanzado Cifuentes un mensaje de tranquilidad, destacando que podrían gobernar “sin problema” aunque confía en que no tenga que ser así.



Sobre el acuerdo con Ciudadanos en esta materia, ha confirmado que está “bastante avanzado” porque llevan “muchas semanas” con ello. Ahora mismo está “a falta de cerrar algunos flecos” pero espera que la semana que viene puedan “cerrarlo definitivamente, aprobar el proyecto y mandarlo a la Asamblea de Madrid”.



Son “flecos que tienen que ver con partidas muy concretas”, por lo que lo da “prácticamente por hecho”. “Está avanzadísimo”, ha insistido Cifuentes, quien ha celebrado que en las cosas “importantes” se han “puesto de acuerdo” y cree “que al final” van a poder llegar a un “acuerdo consensuado”.



De esta ocasión, ha destacado además que han hablado con Ciudadanos antes de su aprobación por parte del Gobierno, lo que “va a dar más estabilidad y seguridad al propio presupuesto”, ha concluido la dirigente popular.