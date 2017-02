Errejón cree que el CIS le avala: “Podemos debe recuperar la iniciativa y el discurso de mayorías”

El secretario político de Podemos, Íñigo Errejón, afirmó en la Cadena SER cuando le han preguntado si quiere ser alcalde de Madrid que él “quiere estar en la posición en la que está” y señala que es importante explicar que la Asamblea Ciudadana (Vistalegre II) “no es un intercambio de cromos y además de cromos que no son nuestros y que tendrán que ver con lo que decida Ahora Madrid”. Por lo que considera que el ofrecimiento de Pablo Iglesias es “algo que está totalmente fuera del debate que estamos planteando ahora”.



El número dos de Podemos valora así el hecho de que Pablo Iglesias le planteara ser el candidato al Ayuntamiento de Madrid, como relevo a Manuela Carmena, una posibilidad que según Errejón era sólo “una opinión” y aclaró que lo que él le contestó es que “estamos en un debate político nacional y que mi contribución no es el intercambio de cromos,” para después reconocer que desconoce si la propuesta de Iglesias corresponde a un intento de apartarle del debate nacional abierto en Podemos.



El secretario político de Podemos insiste en que en la formación “se ha dado un viraje ideológico que nos ha desconectado de muchos españoles que están huérfanos” y alerta que “algo no estamos haciendo bien cuando cabezas de Podemos se han ido reconociendo menos en el proyecto” pero aclara que “el grueso de la materia gris” de Podemos” le acompaña en el grupo Recuperamos la ilusión.



Asegura Errejon que nunca ha sido “desleal” con Pablo Iglesias, puesto que “nadie en la organización que le haya echado más horas a hacer que Iglesias sea presidente de España” y pide no hacer declaraciones que impidan que el lunes “sigamos remando juntos: “Hay que contribuir a que el lunes todos sigamos remando juntos”, aseguró, para después remarcar que Podemos “no es propiedad de uno ni de dos ni de tres”.



Reconoce que si su proyecto no gana en Vistalegre 2 puede penalizarse de cara al futuro ya que “parte del grupo de Pablo no me quiere en las posiciones de relevancia que tengo ahora” y reconoce que el asume que podrá dejar de ser secretario político y portavoz del grupo parlamentario.



Dice que el problema no es Pablo (Iglesias) sino “su equipo” y aclara que por eso a pesar de que apoya al secretario general, él no está en su lista. Y advierte que si prosperan las tesis del equipo de Iglesias “será más difícil sacar a Rajoy de La Moncloa” y se queja de que “ideas que Podemos pone sobre la mesa y que rentabilizan otros”.



También preguntaron a Errejòn si los últimos datos delCIS le dan la razón a lo que respondió: “Me temo que el CIS no nos permite ser halagüeños y da la razón a algunas de las cosas que decimos en ‘Recuperarla ilusión”, ya que Podemos no baja pero el PSOE recupera posiciones en su peor momento. Y recuerda que esto respalda sus tesis de que “ningún fallo de los partido tradicionales nos va a dar la victoria. Tenemos que tomar la iniciativa y no solo dirigirnos a los convencidos. “No basta confiar en que se equivoquen los viejos partidos hay que recuperar la iniciativa y un discurso de mayorías”, concluyó.