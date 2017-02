El PP califica de "numerito" las declaraciones de Puigdemont y las protestas ante el TSJC

El líder del Partido Popular de Cataluña, Xavier García Albiol, valoró las concentraciones que se han visto hoy ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) para arropar al expresidente de la Generalitat Artur Mas y a las las exconselleras Joana Ortega e Irene Rigau a su llegada al juicio por la organización de la consulta del 9 de noviembre de 2014 y ha dicho que “era lo esperado: un numerito organizado por el Gobierno de Cataluña y las entidades independentistas”.



Reconoce que lo ocurrido “no es nada que no esperáramos” y sobre las declaraciones de Carles Puigdemont, asegura que ocurre “tres cuartos de lo mismo” ya que considera forman parte del “relato instalado desde de hace bastante años” aunque cree que “por suerte hay una parte de la población que ha desconectado de una aventura que no llega a ninguna parte”.



El dirigente el PP niega que los catalanes se sientan juzgados, como ha dicho Puigdemont, y asegura que se “sentirán juzgados los 6.000 0 7.00 concejales de Convergencia, de ERC la CUP, los cargos de confianza o sus familiares” y recalca que “la inmensa mayoría de los catalanes, un 98% está trabajando y haciendo su vida normal” y dice que no se siente representados en un acto como hoy



Albiol cree que lo de hoy “es un paso más de un relato que está llevando a Cataluña a un callejón sin salidas”. “No me parece que introduzca un elemento más en este relato”, un relato que el dirigente del PP considera una excusa para no “dar explicaciones sobre el 3% o que haya plantas de hospitales cerrados mientras los enfermos están tirados en los pasillos”.



Y denuncia el que se está forzando a los trabajadores públicos a que pidan un día de fiestas y los sindicatos estén desaparecidos.