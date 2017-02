Espinar prioriza el Senado sobre la Asamblea de Madrid 'por culpa' del Estatuto de Autonomía

Ramón Espinar admite que la obligatoriedad de ser diputado autonómico para ejercer como senador por designación autonómica le fuerza a atender uno de los cargos y a descuidar algo más el otro. En su caso, “yo atiendo menos la Asamblea de Madrid y mi actividad parlamentaria está centrada en el Senado”.



Lo aseguró en una entrevista que concedió a la cadena SER, donde explicó que esa circunstancia se da por culpa de un Estatuto de Autonomía de Madrid “mal hecho”. El secretario general de Podemos en la comunidad lamenta que ese Estatuto obligue a los senadores autonómicos a ser también diputados autonómicos. “Esa obligación lo que hace en la práctica es que una de las dos ocupaciones la atiendas menos”, asume Espinar.



En cualquier caso, el líder de Podemos en Madrid asegura que pondrá su puesto como portavoz en el Senado en manos de Iñigo Errejón si la lista del secretario político de Podemos vence en la Asamblea Ciudadana de Vistalegre. “No estamos ahí para agarrarnos al sillón. Estamos de paso”, afirma filosóficamente Ramón Espinar.



“Supongo que Iñigo no confiará en mí como portavoz en el Senado”.



Por otro lado, ha respondido a las acusaciones que tildan su gestión en la comunidad como ‘purgas’. Según Espinar, “un relevo democrático de un órgano no es una purga. Tiene que ver con que aquí estamos de paso, y estamos donde nos pone la gente”.



Sobre el proceso interno del partido de cara a Vistalegre II, el secretario general de Podemos en la Comunidad de Madrid considera que las diferencias políticas “son más estrechas que la mitificación de las diferencias. Hay una sobrevaloración de las diferencias”. No obstante, admite que los políticos de Podemos han facilitado esa ‘mitificación’ promoviendo un escenario de contienda en vez de un “escenario de debate”.



Ramón Espinar es una de las personas próximas a Pablo Iglesias. En ese sentido, insinúa que el documento organizativo de Iñigo Errejón (Recuperar la Ilusión) incluye cláusulas que “uno podría pensar que están pensadas ad hoc.



“Cuando el documento limita que los secretarios generales autonómicos formen parte de la dirección estatal uno puede pensar que se está impidiendo a Echenique que forme parte de la dirección”, asegura.