La Justicia absuelve a Verstrynge de una supuesta agresión a un policía en una manifestación

La Audiencia Provincial de Madrid ha decidido absolver a Jorge Verstrynge. El ex secretario general de AP se enfrentaba a una petición de la Fiscalía de tres años y medio de cárcel por un delito de atentado a la autoridad y de lesiones que ha tumbado este jueves la Justicia. Una acusación que nace de una supuesta agresión que realizó a un policía nacional durante la concentración a favor de la República, coincidiendo con la proclamación del Rey Felipe V.



De la misma manera, la Audiencia Provincial de Madrid también ha absuelto a Manuel Prada, el cual se enfrentaba a dos años de cárcel. En cambio, Iván Torrico ha sido condenado a diez meses de cárcel por delito de atentado contra agentes de la autoridad, según relata la sentencia a la que ha tenido acceso Europa Press.



Desde primer momento, Verstrynge se ha mostrado firme en su defensa: “Nosotros no empujamos a nadie, yo no vi a nadie caerse”, afirmó el analista político cercano a Podemos a la entrada del juicio que se celebró el pasado 24 de enero. Asimismo, también rechazó que le dijera a uno de los agentes que él pasaba “por sus cojones” a una zona denegada por la autoridad, tal y como recogía el Ministerio Fiscal entre sus acusaciones.