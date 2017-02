Margarita Robles trata de apaciguar a los abogados sin rectificar sus acusaciones sobre las cláusulas suelo

La diputada socialista y juez en excedencia Margarita Robles -que ha soliviantado a los abogados al acusarles de “hacer negocio” con las cláusulas suelo no ha rectificado sus polémicas declaraciones en el Congreso de los Diputados, tal y como le pidió ayer por carta la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega, sino que se ha limitado a enviarle una misiva con buenas palabras hacia el colectivo que, a juicio de los comentarios en Twitter, no ha servido para calmar los ánimos de los letrados.



En la misiva, Margarita Robles dice a Victoria Ortega que ha “demostrado en sus más de treinta años de ejercicio profesional que tiene “el máximo respeto y consideración por la Abogacía española”, a la que dice considerar “un ejemplo para todo el mundo y que es una pieza clave, básica y esencial en nuestro Estado de Derecho” y en la que también asegura que “las grandes páginas de la Justicia en España han sido siempre ecritas por los abogados y abogadas de este país”.



La juez transmite su “consideración” y “respeto profesional a toda la Abogacía española” y dice que no concibe “la realidad de la vida en España y en particular en la Administración de Justicia sin el trabajo serio, responsable y abnegado que realiza la Abogacía española”.





Margarita Robles contesta a @_OrtegaVictoria con buenas palabras,pero NI PIDE DISCULPAS NI SE RETRACTA d lo dicho ayer en el Congreso#AsíNo pic.twitter.com/U6L7b3ooN3 — J.R.Ramírez #Abogado (@jrramirezgomez) 1 de febrero de 2017