España solo acoge al 6% de los refugiados que prometió

Desde noviembre de 2015, el Gobierno de España ha reubicado o reasentado a un total de 1.034 solicitantes de protección internacional de los casi 17.337 que se comprometió. Es decir, tan sólo ha acogido al 6% de los refugiados prometidos.



La cifra resulta tan ínfima que varias organizaciones sociales comprometidas con los derechos humanos de los refugiados no saben si reír por no llorar. Eso es lo que se desprende, al menos, de la campaña en redes titulada ‘RefugioSINrebajas’, con la que un centenar de Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo (ONGD) con sede en la Comunidad de Madrid han querido denunciar el comportamiento del Gobierno de Mariano Rajoy.



Articulada sobre la Red de ONGD de Madrid, la campaña pretende poner el foco sobre una cuestión que parece haberse salido de él: la situación de las personas refugiadas. “Mientras las rebajas llenan nuestras calles de carteles con descuentos, la vida de las personas refugiadas parece carecer de valor […] La publicación de imágenes e informaciones sobre esta situación ha desaparecido, corriendo el riesgo de que se olvide”, denuncian en un comunicado.



Hace dos semanas este periódico informaba sobre lasen las que están teniendo que ‘vivir’ los miles de refugiados que se encuentran encerrados en Grecia o tratando de cruzar la región de los Balcanes. Laha acabado con la vida o la salud de muchos de ellos, aunque la principal razón de su muerte no es el clima, sino laMás de 60.000 de esos refugiados no estarían sufriendo la ola de frío que azota a Europa en condiciones precarias si los Estados miembro de la Unión Europea (UE) hubiesen cumplido susPor ejemplo, España.Tal y como denuncia la Red de ONGD de Madrid, España “está incumpliendo los compromisos de la Comisión Europea en materia de acogida […] En nuestra frontera Sur se siguen practicandoy todo tipo de abusos contra las personas solicitantes de asilo”, asegura.La plataforma que aglutina a una centena de organizaciones recuerda que los recortes en(un descuento del 94% para la Comunidad de Madrid) han provocado un aumento de los flujos migratorios desde los países empobrecidos, ya que la falta de esa inversión impide revertir procesos climáticos, sociales o políticos. “Su derecho al refugio, no ser rebajado”, insisten.A partir de este jueves 2 de febrero y hasta el 5 del mismo mes, el portal número 19 de la céntricarecogerá ropa, para enviar a los refugiados y los desplazados de Lesvos (Grecia), Belgrado (Serbia) y Calais (Francia).