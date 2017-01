El problema de los refugiados no es el frío, es Europa

Es probable que muchos observen las imágenes de los campos de refugiados del este de Europa y de Grecia nevados por la ola de frío y consideren que ‘el clima vuelve a cebarse con los más necesitados’.



Sin embargo, esa medio-verdad debería completarse con la otra mitad: Más de 60.000 de esos refugiados no estarían sufriendo la ola de frío que azota a Europa en condiciones precarias si los Estados miembro de la Unión Europea (UE) hubiesen cumplido sus compromisos de reubicación.



Así lo denuncia CEAR, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, que junto a otras muchas organizaciones no gubernamentales ha puesto el grito en el cielo por la inoperancia institucionalante las dramáticas imágenes que se están produciendo en los campos de refugiados.



What we see in #Serbia and #Greece has almost nothing to do with winter. It's rather about #EU giving a cold shoulder to #people in need. pic.twitter.com/Y9MPF2eA9y