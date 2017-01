Junqueras alega que Vidal se explicó "muy mal" y niega ilegalidades en el Govern

El vicepresidente de la Generalitat y conseller de Economía, Oriol Junqueras, ha admitido hoy que el juez y ya exsenador de ERC Santi Vidal se explicó “muy mal”y ha negado que haya cometido ninguna ilegalidad en el Govern.



“Ha asumido su responsabilidades, y en cambio otros, habiendo hecho cosas infinitamente peores, sin haberse explicado de forma adecuada y haciendo cosas peores, no han dimitido ni nadie les ha pedido que lo hagan”, ha destacado en una entrevista en Rac1 recogida por Europa Press, en referencia al exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y al exdirector de la Oficina Antifraude de Catalunya (Oac) Daniel de Alfonso.



Tras asegurar que no ha hablado con Vidal ni conocía el contenido de sus conferencias, Junqueras ha destacado que las palabras del juez no se corresponden con la realidad y que así lo reconoció, pero que han sido muy rápidos a la hora de tomar decisiones, a diferencia de otros: “Se nos mide con varas diferentes”.