Rajoy ‘frena’ a Rafa Hernando: los presupuestos “no” se van a prorrogar todo 2017

La puerta abierta por Rafael Hernando, portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, de prorrogar durante todo el año los presupuestos de 2016 ha sido cerrada por Mariano Rajoy. El presidente del Gobierno ha anunciado este viernes que su objetivo es presentar las cuentas de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), “lo más tarde”, a finales de marzo. De hecho, ha sentenciado que “no” se va a tomar esta decisión que ha sugerido Hernando.



“Más tarde de finales de marzo no deberíamos tenerlos presentados en las Cortes, pero en este momento no hay nada cerrado. Si me dice que ése va a ser el Presupuesto de este año, la respuesta es ‘no’. Vamos a intentar aprobar el presupuesto”, ha declarado Rajoy en la rueda de prensa junto al primer ministro de Italia, Paolo Gentiloni, tal y como ha recogido Europa Press.



Asimismo, el líder del Partido Popular ha vuelto a insistir en que dará “prioridad” a las fuerzas que le apoyaron para la investidura -Coalición Canaria y Ciudadanos-, de las cuales, la formación naranja ya ha manifestado su preocupación ante el ritmo negociador y ante la posibilidad de prorrogar las cuentas todo 2015. En el caso de que “consigamos el apoyo de Ciudadanos y Coalición Canaria”, Rajoy ha apuntado que va a “intentar” alcanzar un acuerdo “con el PNV y si no, con el PSOE”.



De esta manera, Rajoy ha confirmado que tanto con el PNV como con el PSOE ya ha habido contactos para negociar posturas más favorables a la aprobación de los presupuestos. “También ha habido contactos y esperamos mantenerlos en el futuro con el PSOE para saber su posición”, ha desvelado.