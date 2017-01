Eduardo Madina recuerda a Pedro Sánchez que la frase 'un militante, un voto' “es mía”

El diputado Eduardo Madina, responsable de la ponencia política del Congreso del PSOE, ha respondido a las críticas vertidas en las últimas horas por Pedro Sánchez sobre la voz que el partido concede a la militancia. “La participación de la militancia no es coacción, es reforzar la democracia interna de nuestra organización”, ha afirmado el exsecretario general del PSOE en su Twitter. Unas palabras ante las que Madina ha tenido algo que decir.



“En junio de 2014 les dejé una frase una mañana de miércoles a las puertas del hemicilo del Congreso: 'un militante, un voto'”, ha respondido Madina preguntado al respecto en una comparecencia en Ferraz. “Esa frase es mía y vino para quedarse”, ha continuado el diputado socialista, que ha señalado que la votación en el congreso del PSOE será “secreta y libre”, como ya fue en el año 2014. Un cónclave en cuyas primarias perdió ante Pedro Sánchez.



Previamente, el responsable de la ponencia política del Congreso Federal ha advertido el PSOE que salga de esta cita no lo hará con “un proyecto imposible, irreal y para una minoría”, sino con un proyecto “feminista”, “de ciudadanía” y que “aspira a ser un partido de mayorías”.



En esta comparecencia en Ferraz junto con el coordinador de la parte económica, el economista José Carlos Díez, Madina ha afirmado que el Partido Socialista no hará en este cónclave una “apuesta por un proyecto vinculado a la vanidad ideológica o a la prepotencia programática”, sino un proyecto que irá por “carriles racionales, conscientes y centrados en mejorar las condiciones de vida para la sociedad”.



Asimismo, ha detallado los tres bloques en los que se articulará esta ponencia política. Por un lado, 'El mundo en nuestro tiempo', que dirigirá el portavoz en el Parlamento Europeo Ramón Jaúregui; por otro, 'La situación de España en la actualidad', que coordinará el diputado Ignacio Urquizu, y, para terminar, 'La España de 2020', que estará liderada por Amelia Válcarcel y José Andrés Torres Mora.



Este último fue el principal asesor del exsecretario general del PSOE y expresidente del Gobierno José Luis Roríguez Zapatero en su primera etapa.