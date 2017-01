El viceconsejero de Salud de Susana Díaz demanda a Spiriman por calumnias e injurias

La batalla entre Spiriman y el Gobierno de Susana Díaz no se detiene. El médico Jesús Candel sigue firme en las movilizaciones contra la política sanitaria que quieren impulsar los socialistas en Granada y que vive esta semana un nuevo episodio con un conflicto judicial de por medio. El viceconsejero de Salud, Martín Blanco, junto a María José Sánchez, han pasado al ataque y han procedido a denunciarle por supuestas calumnias e injurias.



Tal y como recoge El Mundo, Spiriman está citado este miércoles 1 de febrero en el Juzgado de paz de Albolote a un acto de conciliación. Ambos denunciantes buscarán que Candel realice una retractación pública y que les indemnice con 10.000 euros. Cantidad que, según han anunciado, será destinada a una fundación benéfica si ganan la querella criminal contra el médico.



El conflicto judicial nace después de que el doctor de Urgencias, el cual ha logrado movilizar a cientos de miles de granadinos contra la fusión hospitalaria que plantea la Junta de Andalucía, publicase uno de sus conocidos vídeos en Youtube. Según reza en la solicitud presentada ante el Juzgado, “el pasado 2 de noviembre, a través del portal de Internet Youtube, y amparándose en una carta de la que se manifiesta haberla recibido de forma anónima, el demandado procedió a dar lectura a uno de los párrafos de contenido totalmente calumnioso, mientras que sostenía entre sus manos la supuesta carta”. En este vídeo, como ha recordado 20 Minutos, Spiriman aseveró que los dos denunciantes adjudicaron “una plaza pública” a un familiar “recién licenciado y sin méritos propios”.







La reacción de Candel, al recibir la notificación judicial, no se ha hecho esperar. “Hoy tengo una noticia que es buena y mala. Un poquito mala para mí porque me va a suponer un poco más de sobresfuerzo, pero buena porque era de esperar. Esperaba ese primer paso de Martín (Blanco) que es el que le va a empezar a sepultar y a destapar toda la verdad sobre esto”, ha manifestado Spiriman en su cuenta de Youtube.





MartínWhite demanda a Spiriman!Siempre tarde pero con torpeza.@susanadiaz Robarle a Granada sus 2hospitales,se paga. https://t.co/20DOUc8i9t — SPIRIMAN (@spiriman) 25 de enero de 2017