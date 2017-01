Madina enfada a los 'sanchistas' por tachar de “derechas” el pacto con Ciudadanos

La división en las filas del PSOE es absoluta. Así se ha puesto de manifiesto tras las declaraciones de Eduardo Madina sobre el pacto que firmó Pedro Sánchez con Ciudadanos. “A mí me parecen más de derechas los pactos firmados por el partido con Albert Rivera que los que estamos logrando ahora”, afirmó el diputado socialista en una entrevista a El País. Unas declaraciones que no han gustado nada a los ‘sanchistas’.



Medidas como “la subida del salario mínimo” o “la eliminación de las reválidas” hacen que Madina señale que “ahora estamos llegando a acuerdos más de izquierda que los que hubo con Ciudadanos”. Pero no para el entorno de Pedro Sánchez, que no ha escondido su indignación por estas declaraciones.



La senadora María Luisa Carcedo, que formó parte del equipo negociador del PSOE que cerró un acuerdo de Gobierno con Ciudadanos, ha puesto sobre papel este malestar. En una carta abierta a Eduardo Madina publicada este martes en El País, la socialista recuerda a su compañero de filas que el pacto entre Sánchez y Rivera fue un “acuerdo para un gobierno reformista y de progreso suponía la salida del PP del Gobierno de España y la situación que pretendes justificar supone su continuidad”.



“Más del 80%” de las 250 medidas que contenía ese documento “procedían del Programa electoral del PSOE” y fue sometido a consulta de la militancia, destaca la senadora que explica a Madina que “se puede hablar de crujir al Gobierno ejerciendo de oposición con proyecto alternativo a la derecha, pero no jugando al gobierno desde el Parlamento”.



La carta abierta de Carcedo ha sido suscrita por otros destacados dirigentes del entorno de Pedro Sánchez como el ex exministro Jordi Sevilla, que, junto a la senadora, también integró el equipo del PSOE que negoció con Ciudadanos. Asimismo, Adriana Lastra e Ibán García Blanco han apoyado, entre otros, la “reflexión serena y respetuosa, pero también muy contundente” a Madina desde las redes sociales.