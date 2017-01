La Defensora del Pueblo da un ‘toque de atención’ al Gobierno por las devoluciones en caliente

La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha lanzado una serie de recomendaciones después de desplazarse a Ceuta para ver la situación que se vive en la frontera. Y entre los consejos que ha emitido no ha pasado por alto las devoluciones “en grupo, masivas y sin verificar una serie de circunstancias individuales” de migrantes irregulares.



Becerril ha recordado que estas devoluciones en caliente, como se las conoce, “no están contempladas ni en la legislación española ni en los convenios internacionales”. A pesar de ello, la Defensora del Pueblo ha querido matizar que su oficina “no está para dar lecciones a las Fuerzas de Seguridad sino para hacer recomendaciones”.



Una serie de recomendaciones que ha dirigido al Gobierno de Mariano Rajoy al que le ha reclamado “mayores esfuerzos” para incrementar las plantillas de la Policía Nacional y la Guardia Civil en la frontera de Ceuta para gestionar el “altísimo tráfico de personas y vehículos que soporta”.



“Hemos visto que los agentes atienden con afabilidad a las personas en la frontera y hemos visitado las instalaciones habilitadas para la atención a posibles solicitantes de asilo, que existen y tienen personal formado para atenderlas”, ha añadido sobre unas dependencias que desde su apertura, hace casi dos años, no han podido ser utilizadas ni por un solo migrante.



Por ello, Becerril ha adelantado que insistirá al Ministerio del Interior en la “necesidad” de mejorar las instalaciones y la dotación de recursos humanos en las dependencias fronterizas “aunque el ministro ya ha dicho que lo tiene previsto” y ha tildado de “alto, pero llevadero” el nivel de ocupación en el CETI. Actualmente, como recuerda Europa Press, el centro supera en un 50% su capacidad máxima operativa.