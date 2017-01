Rubalcaba critica los 'guiños' de Iglesias a Sánchez: “Cómo tienes tanto morro”

El exsecretario general del PSOE Alfredo Pérez Rubalcaba ha criticado que Podemos esté hablando continuamente de la batalla interna desatada en las filas socialistas por el liderazgo. “Hay una práctica que no es de vieja política, sino de educación que es no meterse en los congresos de los demás”, ha afirmado el veterano socialista, que ha reprochado el “morro” de Pablo Iglesias intentando “salvar” a Pedro Sánchez:



“Cada vez que lo veo anda salvando a Pedro Sánchez y pienso: 'Pero hombre, cómo tienes tanto morro. Tú impediste que fuera presidente. ¡Si estamos aquí por tu culpa!'”, ha destacado Rubalcaba en una entrevista en la SER en la que ha insistido en que Iglesias “arregle” su casa, mientras los socialistas “arreglarán” la suya.



Previamente el exsecretario general ha admitido su preocupación por la situación del PSOE y ha señalado que “muchos de los que están en liza han estado conmigo, han trabajado conmigo” por lo que es “inevitable que se me relacione con ellos”. Y es que, “hay gente que me llama y yo me pongo al teléfono”. Entre ellos, el exlehendakari Patxi López, que le llamó el pasado sábado para anunciarse que se presentaba a las primarias.



Rubalcaba ha negado que su asistencia a finales de este mes unas jornadas organizadas por la agrupación socialista de Alcalá de los Gazules (Cádiz) junto a Susana Díaz se pueda traducir como su apoyo a la más que posible candidatura de la presidenta de Andalucía. “El mes que viene iré a un homenaje a José Ramón Recalde en el que estoy convencido de que estará Patxi López”, ha desvelado el socialista, que ha asegurado que “el día que crea que tengo que decir si apoyo a alguien o no, lo haré”.



En cuanto a las primarias y a los rumores de posibles pactos entre las candidaturas que se presenten, el exsecretario general ha sostenido que la competición llegará hasta el final y ha evitado mojarse sobre si Díaz se presentará a la lucha por el liderazgo del PSOE. “Es una pregunta fantástica para ella”, ha respondido preguntada al respecto.



Asimismo no cree que sea incompatible que Susana Díaz pudiera presidir Andalucía y al mismo tiempo ser la secretaria general de los socialistas. “El presidente del Gobierno de España es el secretario general del PP”, ha recordado Rubalcaba, que ha sostenido que “quien puede lo grande puede lo pequeño”.