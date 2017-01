Vara 'atiza' a Sánchez tras su anunciar que retoma su gira para “escuchar” a los militantes

El exsecretario general del PSOE Pedro Sánchez desde su cuenta personal Twitter que retoma su gira por España a partir de la próxima semana para “escuchar” a los militantes. Algo que parece que no ha gustado nada al presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, que ha cargado contra su compañero de filas desde esta misma red social. El socialista extremeño ha reprochado a Sánchez que no consultara a la militancia la posición del PSOE ante la investidura de Mariano Rajoy.



“Una pregunta que necesita respuesta. Por qué Pedro Sánchez no convocó a los militantes para decidir sobre Rajoy?”, ha 'colgado' Vara en su perfil personal de Twitter. Y no ha sido el único mensaje. “Se hace necesario saber la razón por la que no se sometió a los militantes la decisión sobre la abstención y se prefirió el 1 de octubre”, ha continuado el responsable de la Junta de Extremadura, que ha sostenido que esta decisión no era complicada. Todo lo contrario. “Era sencillo. Tras el nuevo fracaso en Galicia, convocar a los militantes para decidir sobre España. Prefirió convocarlos para decidir sobre él”.



Según el barón socialista, Sánchez “eligió que el 1 de octubre votáramos sobre su congreso express para asegurarse el futuro y se olvidó de que la gente quería votar otra cosa”. Y ha remarcado que “esa votación sobre él la perdió . Por qué renunció a la que hubiera ganado?”.





Una pregunta que necesita respuesta. Por qué Pedro Sánchez no convocó a los militantes para decidir sobre Rajoy? — Guillermo Fdez Vara (@GFVara) 18 de enero de 2017

Cumplo con mi palabra. La próxima semana iniciaré encuentros para escuchar a quienes no fueron escuchados: los militantes. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 18 de enero de 2017

En total cinco 'tuits' en los que critica la gestión del exsecretario general que esta misma noche ha anunciado su intención de volver a la carretera para conocer de primera mano la opinión de los militantes. Una decisión que toma Sánchez después de que el pasado sábado el Comité Federal del PSOE pusiera fecha al Congreso y el exlehendakaridiera un paso al frente anunciando su candidatura a las primarias.