Feijóo: “La ausencia de Puigdemont y Urkullu no van a marcar el fracaso de la Conferencia de Presidentes”

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, afirmó en RNE que está satisfecho de que se celebre mañana la Conferencia de Presidentes, “ya que se ha abierto un nuevo instrumento” y es “lógico que el Estado de las autonomías se reúna con el gobierno central” e informa el dirigente gallego que en esta citan se van a poner en marcha cosas como es la financiación de las comunidades autónomas y la financiación local y que se van a ir concretando las líneas del pacto por la educación y también los problemas demográficos de España, y su relación con las pensiones, recalcando Feijóo que “son estos los temas que preocupan a los ciudadanos y que esperan que los presidentes de las autonomías estén a la altura”.



Cuando le preguntan si la conferencia puede fracasar por la ausencias, el presidente gallego lo niega: “Que no vayan el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont ni el lehendakari Iñigo Urkullu no van a marcar el fracaso de la conferencia sino va a marcar una contradicción ya que ellos dicen que el Gobierno central no les escucha y cuando les convocan a hablar no quieren”. Núñez Feijóo dice que no cree que esto “sea bueno ni para los catalanes ni para los vascos”. Precisando que, en su opinión, “no es la actitud más inteligente para los ciudadanos que habitan esas comunidades autónomas



A la pregunta de si María Dolores de Cospedal puede ser ministra y secretaria general del PP, el presidente gallego responde que éste es “un claro asunto de competencia del presidente del partido y si alguien importante en el equipo de un presidente es su número dos que, tiene toda la libertad del mundo para elegir a su número dos”, e insiste en que “cada presidente tiene su manual y a mí no me corresponde hablar sobre eso, ya que Mariano Rajoy tiene toda la libertad del mundo”.