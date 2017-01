"Solo nosotros hemos propuesto resolver los contratos de limpieza en Madrid"

La líder de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, cumple año y medio al frente del equipo naranja en el Ayuntamiento de Madrid. Vegetariana desde los once años, Villacís repasa con ElBoletin.com la gestión "muy deficitaria" de Manuela Carmena como alcaldesa.



La representante de Ciudadanos considera que el equipo de Ahora Madrid que comanda la capital "no sabe gestionar", aunque admite tener una muy buena relación con la alcaldesa, "es imposible no tenerla", con quien tiene algunas coincidencias políticas.



Villacís asegura que las actitudes machistas de David Pérez, alcalde de Alcorcón, representan "el carácter real de una parte del PP", de quien insiste no tener "nada que ver".



Esta es la primera parte - centrada en la actualidad madrileña - de una entrevista que este lunes abordará cuestiones internas del partido.



Usted defiende el cambio en los estatutos del partido para que la palabra 'socialdemocracia' sea sustituida por 'liberal y progresista'. ¿Peatonalizar la Gran Vía en Navidad es progresista?



Es desorganizado. Nosotros no criticamos todo lo que hace el gobierno de Manuela Carmena. Cuando algo está bien también lo decimos. Por ejemplo, la plataforma de participación ciudadana Madrid Decide. O la ordenanza de transparencia. O la aplicación del protocolo anticontaminación.



Con el tema de la Gran Vía. No es una calle cualquiera. Fue expresamente diseñada para generar un circuito que cruce el este y el oeste. Tanto es así, que sobre esa base se expropiaron muchísimas viviendas por esa zona en aras de un bien común, la comunicación de la ciudad. Tiene una función muy específica.



Si se te pasa por la cabeza peatonalizar porque la gente va a pasear más a gusto, cosa que es cierto, tienes que pensar que en Madrid la gente, además de pasear, trabaja. Y tienes que dar opciones.



¿Qué debería haber hecho entonces?



Uno, un estudio de impacto. Es decir, donde se está derivando el tráfico y qué medidas pones para ese tráfico derivado. Lo que no puedes hacer es presentarme fotos de la Gran Vía sin coches.



A nosotros nos dijeron hace un mes que ya tenían todo eso pedido. No nos ha llegado nada todavía.



Yo nunca hubiera hecho ‘un Aguirre’ y acudir a la Gran Vía a preguntar al 0,005% de las personas que están disfrutando de la Gran Vía. No, vete a Recoletos. Vete a los bulevares. A Calle 30, que se saturó. Y encima, a la semana siguiente, hubo un aumento de la contaminación.



¿Peatonalizaría la Gran Vía?



No es un sí o un no. Es ‘vamos a pensarlo’ y las decisiones no se toman de hoy para mañana. Estoy convencida de que Manuela Carmena tiene buena intención, porque la conozco y es muy buena persona. En ella sí que creo en ese sentido, pero muchas veces ocurren las cosas ‘voy caminando por la Gran Vía, veo que está muy atestada, se me ocurre, y lo implanto’.



¿Le gusta más el Madrid de Carmena que el de Ana Botella?



Ninguno de los dos. El PP nos dejó hipotecados para varias generaciones por culpa de una mala gestión. El PP echó, por ejemplo, a 2.000 limpiadores de las calles de Madrid con los contratos integrales, y eso hace que tengamos la suciedad que tenemos hoy en las calles.



El problema es que la gente pensó, ‘si esto hacen los azules vamos a votar a los rojos’. Y creo que la gestión de Carmena como alcaldesa, a pesar de la muy buena relación que tengo con ella, es imposible no tenerla, es muy deficitaria. Ella y su equipo son personas que no están acostumbradas a la gestión.



aseguró a ElBoletin.com

actitudes y comentarios machistas

Por ejemplo, en el tema de la limpieza. Entiendo que se justifiquen en lo que hizo el PP, que es verdad. Pero después de dos años uno no puede estar todo el día con la herencia recibida.Lo primero que criticamos es que hubiesen descendido en un momento las multas. No lo entendíamos porque no era compatible. También propusimos una modificación sustancial aludiendo al interés común.No puedes hacer una modificación en el contrato como podrías hacerlo en el derecho privado porque como accedieron a un concurso, el resto de los que concursaron podrían decir ‘oye, que a mí no me pusiste esas condiciones’. La modificación contractual tiene una serie de limitaciones.Sin embargo, observamos que existían precedentes en algunos lugares que en el mismo caso, aludiendo al interés común, que es algo que sí te permite la normativa, fueron capaces de modificar el contrato.Sí, de hecho nosotros, supuestamente el partido del IBEX-35, hemos sido los únicos del Ayuntamiento que ha propuesto resolver los contratos con las empresas de limpieza. La indemnización que habría que pagar sería mucho menor que el precio que se ha pagado por Alcalá 45.Le han vendido a la gente que han aumentado el gasto social un 27%. Le han vendido que han reducido la deuda en casi 1.000 millones de euros.Sí, sí que han reducido la deuda. ¿Y cómo lo han hecho? Esa es la duda. Se lo dije en junio a Carlos Sánchez Mato – concejal de economía del Ayuntamiento de Madrid – en un pleno. ‘Llevan ustedes un récord en ejecución presupuestaria. Están ustedes en un 9%’. En junio. En septiembre iban por el 13%. A finales de octubre, 19,91%. Antes de ayer hicimos los datos de final de noviembre y están en el 27%. Datos del Ayuntamiento.Claro. ¿Cómo han pasado del 27% al 96% en menos de un mes? No solo comprando Alcalá 104, que por cierto, el señor Sánchez Mato se jactó públicamente en el Pleno de haberlo hecho ‘sin luz y taquígrafos’. Se lo ha comprado a un fondo que ha hecho un negocio redondo con nosotros.El mismo que el de la empresa municipal de la vivienda. Si uno ve la plusvalía que se ha llevado el fondo, es para hacérselo mirar. Eso se ha comprado en cuestión de días.Eso es lo que nos tienen que explicar ellos a nosotros. Se han gastado en un mes la mayor parte del presupuesto. ¿Qué te dice eso, que se han hecho bien las cosas o que se han hecho mal?Puedes ser el típico estudiante que estudia todos los días. O el que se pega el atracón al final. Y los resultados no suelen ser los mismos. Hemos observados que ha habido millones y millones que se han ido de las áreas para ir a la EMVS, o se los han dado a la agencia de empleo. Ellos lo integran dentro de lo que es la ejecución, cuando no está ejecutado, porque no se ha ido ni a los desempleados, ni a los que están recibiendo la formación, ni a los que están esperando a una vivienda. Se ha quedado dentro de la EMVS.Vamos a empezar una serie ‘desmontando la ejecución presupuestaria de este gobierno’. La contabilidad creativa se les da fenomenal.Es que hay una cosa que es tu responsabilidad, que es cumplir con los plazos. Pero es que ellos están amortizando mucho más allá de su obligación. Están realizando una amortización acelerada cuando están faltando escuelas infantiles, cuando no hay centros de mayores, o hay zonas sin asfaltar.Hasta el PP le llama al delegado de economía, Sánchez Mato, ‘el amortizador’. Yo veo bien que se pague la deuda, pero hay cosas que también son prioritarias.Es que no han puesto un ladrillo en el tema de la vivienda. En el tema de los carriles para bicis, tampoco. Con el tema de los parking disuasorios que iban a hacer, olvidado. Y otro tema que nos escandaliza es que cuando hay que hacer informes técnicos lo externalizan todo.Externalizan hasta tal punto que el año pasado presupuestaron en informes técnicos 42 millones de euros, cuando es algo que deberían hacer los empleados públicos. Y este año han presupuestado 68 millones de euros en esos informes. ¿Eso es izquierdas? No.No es de izquierdas. Es de centro. Por ejemplo, ellos decían ‘no pagar la deuda’. Eso es izquierdas. Los de derechas priorizarían otras cosas. El centro te diría ‘vamos a cumplir con nuestras obligaciones para seguir generando confianza pero reconocemos que hay déficit de inversiones en Madrid’.Ha aumentado la desigualdad entre barrios en Madrid.Defendemos la aplicación del protocolo. Lo que dijimos es que uno acaba aplicando el protocolo cuando no hace los deberes, que es hacer un Plan de Calidad del Aire. Ese plan es el plan estratégico, saber hacia dónde vas. Y creo que han tenido tiempo suficiente para haberlo hecho en condiciones.Si no llevas ese Plan y no tienes una estrategia a largo plazo, acabas gobernando a golpe de protocolo.Es verdad, el Ayuntamiento no tiene las competencias necesarias para combatir la contaminación. Es competencia también de la Comunidad, del ministerio de Industria, del ministerio de Energía y del ministerio de Medio Ambiente.Es un tema tan importante, y que afecta tanto a la salud pública, que ese día tendrían que haber estado reunidos los ministros, Cristina Cifuentes y Manuela Carmena.Sí. Cuando estuve con Albert Rivera le pedí varios deberes para que llevase al Congreso. Entre ellos, un acuerdo contra la contaminación que integrase a todas las administraciones.Proponemos la ampliación de BiciMad, la ampliación de Car to Go, el establecimiento de parking disuasorios y que en el escenario 4 se tenga acceso al transporte público gratis.Esto es como las perfumerías que te dan una muestra para que lo pruebes, te guste y lo compres. La idea es esa. Que mucha gente pruebe el transporte público para que se dé cuenta que puede leer en el metro, por ejemplo. Así se atrae a más gente al transporte público.Lo de las matrículas pares e impares no funciona en el fondo. Sí que despierta conciencias de que algo está pasando, sirve como pedagogía. Pero no es una solución.Una moción de censura en este caso sería literal. Sería aplicar censura, realmente. Creo que este hombre no representa lo que puedan sentir los vecinos y vecinas de Alcorcón. Por eso le hemos retirado el apoyo. Ahora, ¿una moción de censura? Es un tema muy local, y confío en lo que están haciendo mis compañeros de Alcorcón.Con todas las burradas que se dicen hoy en día, por ejemplo cuando se aplaude a ETA o a los presos, yo escucho muchas más burradas que eso.No somos muy de mociones de censura. Salvo por casos de corrupción ligados a la corrupción política. Yo solo espero que la gente abra los ojos a lo que ha votado.Yo lo censuro personalmente y como mujer. Me parece aberrante. Censuro también como los compañeros de Ahora Fuencarral censuraran que llevara tacones. Como si dentro de poco tengo que empezar a vestir como a ellos les dé la gana.Por ejemplo, el otro día un concejal le dijo a una compañera mía “cállate, bonita”. Todo son fórmulas de machismo. Si nos ponemos…Sí, sí. Yo no voy a aceptar esas actitudes. Lo de este hombre es algo que revela el carácter real del PP. Hay sectores que son ultraconservadores.Sí, el ultraconservadurismo lo ligo al machismo. Mira, tú ves a Cristina Cifuentes, una mujer moderna y tal, pero ahí hay lo que hay. Y eso es una realidad que no se puede negar. Pero no es exclusivo de la derecha. También lo veo en la izquierda, en el centro y en todas partes. Es un mal de la sociedad.