El PSOE da luz verde al plan de la gestora: primarias en mayo y Congreso en junio

Tras más de tres horas de reunión el Comité Federal del PSOE ha dado luz verde a la propuesta de la gestora de que el congreso del partido se celebre los próximos 17 y 18 de junio y las primarias en el mes de mayo, aunque aún se debe concretar la fecha exacta. Y lo ha hecho por amplia mayoría con tan sólo cinco votos en contra de este calendario.



La hoja de ruta presentada por la gestora ha ganado a la del que fuera portavoz de Izquierda Socialista, José Antonio Pérez Tapias, que defendía que las primarias se celebraran el 6 de marzo y el Congreso el 7, 8 y 9 de abril para que el PSOE tenga una nueva ejecutiva cuanto antes. Algo que han defendido en las últimas semanas varios responsables territoriales, así como más de 50 plataformas de militantes de toda España.



Al final, según fuentes socialistas, no se ha votado por un defecto de forma esta última propuesta y se ha aprobado la de la gestora por amplia mayoría. Ahora hay que esperar hasta abril para que otro Comité convoque de manera oficial las primarias y el Congreso.





Se aprueba la propuesta de calendario político de la Comisión Gestora con 5 votos en contra #ComitéFederal — PSOE (@PSOE) 14 de enero de 2017

Por este motivo, las plataformas de militantes seguirán pidiendo que se adelante el Congreso mientras esta convocatoria no sea oficial. Las federaciones del PSOE críticas con la gestora han insistido en sus intervenciones en que el Congreso del partido debe hacerse "cuanto antes", aunque han asumido que la propuesta de la dirección sea llevarlo hasta junio, un plazo que desde estos territorios consideran "excesivo" y, además, "innecesario".Tras este paso llega el turno de los candidatos, aunque de momento nadie ha dado un paso al frente. Dirigentes como la presidenta de la Junta de Andalucía,, el exsecretario general del PSOE,, o el expresidente del Congreso,, han evitado postularse.López ha sorteado a su llegada a la cita de esta mañana en Ferraz responder sobre esa posible candidatura, aunque no ha cerrado la puerta a este escenario. “Hoy vamos a poner por fin fecha a ese calendario, me gustaría que hubiera sido antes todo ese proceso, pero afortunadamente vamos a tener ya un calendario para cerrar el capítulo y empezar a lo importante”, ha declarado el socialista vasco a los medios, según Eldiario.es.Poco después, en torno a las 17 horas, saltaba la noticia.Por su parte, la máxima responsable de Andalucía ha afirmado que del cónclave del partido debe salir un proyecto “integrador” y “desacomplejado” y ha guardado silencio sobre si aspira a liderar el PSOE.pero hoy no estamos en eso”, ha remarcado Díaz, que ha destacado el paso que ha dado la formación al fijar este calendario.Susana Díaz también ha confirmado que viajará ala semana que viene para reunirse con militantes. Un viaje que se produce tras los realizados a Cataluña, Aragón, Comunidad Valenciana o Castilla La Mancha. En concreto, irá a Palencia y Salamanca.