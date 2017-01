La gestora desoye a los críticos y retrasa hasta junio el Congreso del PSOE

La gestora del PSOE ha propuesto que el Congreso del partido se retrase hasta casi el verano. En concreto, que tenga lugar los días 17 y 18 de junio. El órgano que tomó las riendas de Ferraz el pasado 1 de octubre y que preside Javier Fernández desoye de esta manera la opinión de varios barones socialistas, así como a las plataformas de militantes que ayer mismo reclamaron una nueva dirección en mayo.



“La gestora aprueba por unanimidad la resolución del calendario político 2017. El Congreso Federal Ordinario se celebrará el 17 y 18 de Junio”. Así lo anuncia el PSOE en su cuenta oficial de Twitter en lo que supone todo un varapalo para las peticiones de los mencionados militantes críticos, así como de algunos responsables territoriales como la vasca Idoia Mendia o la balear Francina Armengol, que exigían que este cónclave tuviera lugar cuanto antes.







Precisamente, esta última ya ha mostrado su decontento al respecto. Según la secretaria general del PSOE balear y presidenta autonómica es un “error” celebrar “tan tarde” el congreso y ha abogado por “hablar serenamente, discutir y votar” los dos proyectos que existen actualmente entre los socialistas.En declaraciones a los periodistas antes de asistir al Comité Federal Armengol ha defendido que la gestora debería convocar ese cónclave “lo más rápido posible, eso sería lo lógico y lo que pide la militancia a voces”., porque hace difícil la renovación de las estructuras territoriales antes del verano”, ha insistido, según EFE.Una opinión que ha secundado el parlamentario del PSE-EE Eneko Andueza, que ha dicho que esperar a mediados de junio es “tardísimo” porque la militancia pide “que sea ya mismo”. En declaraciones a Radio Euskadi, recogidas por Europa Press, Andueza ha señalado que “aquí no caben dilaciones.. Por lo tanto, todo lo que sea dilatarlo en el tiempo no tiene ningún sentido”.Y es que, este mismo viernes representantes de más de 50 plataformas de militantes se dieron cita en Madrid para reclamar que el PSOE cuente con una nueva dirección en“para que el partido esté preparado en caso de adelanto electoral”. Y es que, para cuando tenga lugar el Congreso los socialistas llevaránRespecto a las, todo hace pensar que tendrán lugar en mayo, aunque su fecha no se ha cerrado de momento, ya que se anunciará en otro Comité Federal, que será el que convoque de manera oficial el cónclave.El presidente de la gestora ha defendido este calendario ante la necesidad de hacer una “reflexión” sobre el proyecto del partido y ha pedido lealtad a sus compañeros de filas. “Si hacemos oposición unidos, gobernaremos unidos”, ha dicho Fernández en un discurso en el que ha dicho que “el tiempo dirá si nos equivocamos (en referencia a la abstención en la investidura de Mariano Rajoy), pero nunca que no fuimos leales con España”, quien ha remarcado la necesidad de que “la agenda del PSOE vuelva a ser la de España”.En cuanto a las primarias, que serían en mayo, y a los futuros candidatos a la Secretaría General, ha asegurado que deberán actuar “con respeto entre ellos, a los procedimientos y al partido”.